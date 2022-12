Civilização Maia: como caiu no vestibular da Unesp?

Civilização Maia: descubra como o tema foi cobrado no vestibular da Unesp

Os maias foram os responsáveis por desenvolver uma importante civilização que gerou uma série de descobertas e tecnologias utilizados por nós até os dias de hoje.

Assim, algumas características da civilização são abordadas com frequência por questões de provas de história geral, principalmente nos vestibulares.

O vestibular da Unesp, Universidade Estadual Paulista, abordou o tema em uma das suas questões de história geral dentro do processo seletivo.

Dessa maneira, para que você tenha uma idea do seu desempenho no exame, nós trouxemos a resolução de uma das questões de história cobradas. Se você não fez a prova, pode ainda aproveitar para entender como as próximas edições da prova podem abordar o assunto.

Civilização Maia: questão do vestibular da Unesp

(Unesp) Leia o excerto, baseado num documento maia do século XVI.

Este é o princípio da concepção dos humanos, de quando se buscou o que devia compor a carne do homem. […]

De Paxil (Lugar da Fenda), Cayalá (de Água Amarga),esse é seu nome, vieram as espigas de milho amarelo e as espigas de milho branco.

E estes são os nomes dos animais, dos que trouxeram a comida: Yac (Raposa Cinzenta), Utiú (Coiote), Quel (Periquito) e Hoh (Corvo). Esses quatro animais lhes deram a notícia das espigas de milho amarelo e das espigas de milho branco. […]

Foi assim que eles encontraram o milho — milho que compôs a carne da gente criada, da gente formada —, e a água, que se tornou o sangue, a linfa do ser humano. […]

E então puseram em palavras a criação, a formação de nossas primeiras mães, de nossos primeiros pais. De milho amarelo e de milho branco se fez sua carne; apenas de alimento se fizeram os braços e as pernas do ser humano.

(Popol Vuh, 2019.)

O excerto expõe

a) uma visão estereotipada da criação humana, que contraria os preceitos básicos do pensamento científico da época.

b) um reconhecimento das limitações alimentares locais e a incorporação de valores e princípios do catolicismo europeu.

c) um lamento dos nativos diante da dominação europeia e a reafirmação dos valores originais da comunidade indígena.

d) uma representação mítica das origens do homem, que associa o processo da criação humana a elementos do mundo natural.

e) uma interpretação mitológica da criação da fauna nativa e a preocupação com a carência alimentar do período.

Análise:

A resposta correta para a questão da Unesp é a alternativa D.

O milho, planta originária da América, era a base da alimentação de muitos povos nativos do continente. Dessa forma, o milho tinha uma posição de destaque nos mitos de criação dos maias, organizando o cotidiano da civilização e também as crenças da mesma.