Claudia Litte lança parceria com Ivete Sangalo: ‘Pra embalar o Carnaval’

Foto: Reprodução/Youtube

Após dar um spoiler do lançamento no final do clipe de “Sukin de Confusão”, Claudia Leitte fez a alegria dos fãs e lançou uma parceria inédita com Ivete Sangalo.

Intitulada “Bolo Doido”, a faixa chegou nas plataformas de streaming na madrugada desta sexta-feira (02) acompanhada de um pedido da filha de Claudinha, Bela, de 3 anos.

Em vídeo gravado pela cantora, a herdeira pede que a mãe solte uma música de axé. “Claudinha, lança um axézão!”, diz a pequena que divertiu a mãe.

A faixa é a segunda parceria entre as duas, já que em 2018 Ivete Sangalo lançou “Corpo Molinho”, com Claudia Leitte, como parte do DVD “Live Expirience”.

“Chamei logo mirmã @ivetesangalo pra lançar uma música pra embalar o Carnaval de 2023! #BoloDoido chegou e vc já pode se jogar. VEEEEEM, POVO!”, escreveu Claudia Leitte na legenda da publicação.

Leia mais sobre Música no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.