Claudia Rodrigues coloca imóveis à venda para pagar cirurgia de R$26 milhões

A atriz Claudia Rodrigues colocou bens à venda para custear uma cirurgia nos EUA que pode tratar as sequelas da esclerose múltipla, doença que enfrenta há anos.

Segundo informações de Patrícia Kogut, do O Globo, a operação deve acontecer entre março e abril de 2023, por conta disso a artista e a namorada, Adriane Bonato, correm contra o tempo para conseguirem o dinheiro.

Em média, o procedimento pode chegar a custar R$26 milhões, cerca de 5 milhões de dólares. “Vou me curar. Essa cirurgia vai sarar minhas sequelas. É genial”, disse Claudia Rodrigues para a reportagem.

Adriane também falou com o jornal sobre o procedimento da namorada. “Há pessoas que já não andavam mais, usavam scooter… Elas fizeram essa cirurgia e voltaram a andar. (…) O médico descobriu que pessoas com doenças degenerativas têm o canal entre os olhos, acima do nariz, obstruído. Então, não há refrigeração para o cérebro. As células vão morrendo”, explicou.

“Com essa cirurgia, ele mapeia o corpo, vê o que falta de vitaminas, etc., para poder equilibrar a pessoa. Depois da coleta dessas informações, o paciente fica dentro de uma máquina, como se fosse um forno, com um capacete que recebe ondas eletromagnéticas, estímulos neurais. Ao mesmo tempo, é injetado um coquetel com tudo o que a pessoa precisa. É tudo feito através de um software. Há regeneração do que foi degenerado. A melhora é instantânea”, completou a empresária.

Adriane ainda revelou que o valor exato da cirurgia de Claudia Rodrigues ainda está em negociação. “Claudia já colocou alguns imóveis à venda. Vamos fazer outras coisas para angariar fundos. Ela vai fazer essa cirurgia. Só precisamos adaptar o pagamento. Até porque, tendo a melhora esperada, ela vai voltar a fazer o que mais gosta, que são os espetáculos dela, e vai voltar a ganhar dinheiro. Eu também volto a trabalhar. E a gente paga isso”, finalizou.

