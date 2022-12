Climão entre Pat e Moa deixa caminho livre para Rômulo

Foto: Reprodução / TV Globo

Uma situação inusitada entre Pat (Paolla Oliveira) e Moa (Marcelo Serrado) acaba gerando um climão em ‘Cara e Coragem’ quando os dois resolvem jantar no mesmo restaurante. Ao chegar ao local acompanhada de Rômulo (Rafael Cardoso), Pat leva um susto ao se deparar com Moa em uma mesa bem próxima logo atrás dela. Ele acaba esbarrando nela e a dublê o fuzila com o olhar. “Moa?! O que você tá fazendo aqui?”, indaga. A sequência vai ao ar a partir desta sexta-feira (2).

Rapidamente ele se aproxima da mesa e se apresenta como sócio da Pat na Coragem. Não satisfeito, Moa pede para se juntar ao casal enquanto o empresário faz cara de poucos amigos. Rômulo não nota a implicância entre Pat e Moa, que é interrompida pela chegada de Hugo Sá (Rafael Theophilo) ao local. O ator e também diretor de comerciais é o responsável pela campanha da empresa de Rômulo. O grupo então discute os últimos detalhes do comercial e comemora a parceria.

Rômulo aproveita o término do jantar para oferecer carona a Pat. Desconfiada das intenções do empresário, ela inventa uma desculpa e diz que combinou com Hugo de irem embora juntos. O diretor entende a indireta e os dois ficam no local para mais um drink, e Rômulo deixa o restaurante frustrado. Enquanto isso, Pat se abre com Hugo e fala que ela e Moa romperam definitivamente.

Agora cada um segue o seu caminho. Em seguida, Moa chega em casa e nota as malas de Rebeca (Mariana Santos) na sala. A sós com o ex, Rebeca avisa sobre a decisão de voltar para casa de Danilo (Ricardo Pereira). A estratégia, na verdade, faz parte do plano de se reaproximar do marido para tentar encontrar provas contra o empresário.

‘Cara e Coragem’, uma comédia romântica de ação embalada por aventura e mistérios, é criada e escrita por Claudia Souto com direção artística de Natalia Grimberg. A obra é escrita com Isadora Wilkinson, Julia Laks, Wendell Bendelack e Zé Dassilva. A novela das sete é reexibida de segunda a sexta após o ‘Conversa com Bial’ e aos sábados após ‘Supercine’.

