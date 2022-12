Cocaína e crack são achados em parede de imóvel em Salvador

Foto: Ascom PC/Haeckel Dias

Mais de seis mil porções de cocaína e crack foram apreendidas, na manhã desta terça-feira (20), por policiais do Departamento de Crimes Contra o Patrimônio (DCCP), na localidade da Praia de Cantagalo, que fica na Cidade Baixa, em Salvador.

Os policiais foram até a residência, aparentemente abandonada, após uma denúncia anônima. “Recebemos a informação de uma grande movimentação de pessoas no local, ao averiguar, encontramos o material escondido dentro de uma parede”, explicou, em nota, o diretor do DCCP, delegado Arthur Gallas.

De acordo com a polícia, ainda foram encontrados um revólver e uma caixa vazia de pistola da marca Taurus. No momento da apreensão, ninguém foi encontrado no imóvel. O delegado ainda informou que as investigações continuam para identificar os proprietários da droga.

Todo material apreendido será encaminhado para o Departamento de Polícia Técnica (DPT) para ser periciado e posteriormente destruído.

