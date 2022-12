Coco Bambu é um restaurante gastronômico muito renomado entre seus clientes. A empresa possui mais de 30 anos de experiência e é considerada uma das melhores do Brasil. Hoje a companhia abriu novas oportunidades de emprego para aqueles que buscam crescer e se desenvolver no mercado de trabalho. Confira.

Coco Bambu abre NOVOS empregos em todo o país

O Coco Bambu participa de inúmeras histórias e iniciou suas operações em 1989 com o intuito de levar qualidade em seus pratos e excelência em seu atendimento. A empresa oferece um cardápio com diversas opções de refeições e é especializada em frutos do mar.

Para continuar entregando os melhores serviços ao mercado gastronômico, o Coco Bambu abriu oportunidades de trabalho imperdíveis. A seguir você vai conferir as vagas disponíveis e todas as informações referente a candidatura.

Ajud. de Cozinha – São Paulo;

Técnico em Áudio e Vídeo – São Paulo;

Almoxarife – Recife/PE;

Técnico em Nutrição – Meireles;

Analista de Infraestrutura – São Paulo;

Sub Gerente de Restaurante – Belém/PA;

Analista de Suporte Júnior – Itaim Bibi/SP;

Sommelier – São Bernardo do Campo/SP;

Assistente de Compras – Cotia/SP;

Recreador – São Paulo;

Assistente de Manutenção – São Paulo;

Pizzaiolo – Fortaleza/CE;

Nutricionista Júnior – Belo Horizonte/MG;

Maitre – Belo Horizonte/MG;

Jovem Aprendiz (Salão) – Vila Velha/ES.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo, o candidato deve entrar no site 123 empregos. Logo depois, é só seguir as orientações disponíveis para o cadastramento de um currículo para análise.

