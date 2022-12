Colormaq abre NOVAS vagas de emprego em São Paulo

A Colormaq é uma empresa especializada na produção de bens de consumo duráveis. Eles atuam nos seguintes segmentos de mercado: Linhas Brancas e Móveis, agregando à linha de produção um amplo portfólio de produtos. Distribuem os seus produtos em grandes, médias e pequenas redes varejistas em todo o território nacional e realizam trabalhos de expansão na área de comércio exterior.

Colormaq possui novas oportunidades de trabalho no estado paulista

A Colormaq é pioneira e líder de vendas no segmento de lavadoras semiautomáticas no Brasil, com sólida participação no mercado nacional na linha de armários de aço e presença crescente em outras linhas.

Eles acreditam e investem no crescimento e desenvolvimento do país, por meio de inovação e tecnologia de ponta, sempre visando a qualidade e fabricando produtos diferenciados que agregam comodidade ao dia a dia das famílias brasileiras. Ela está com várias vagas em aberto. Confira a seguir todas elas e saiba como se inscrever em seguida:

Espec. em Lavadora Automática;

Anl. Contabilidade;

Op. de Produção;

Anl. de Engenharia;

Espec. em Refrigeração;

Atendente de Assistência Técnica;

Motorista de Carreta;

Aux. Administrativo;

Gerente de Exportação;

Aux. de Recursos Humanos;

Jovem Aprendiz;

Espec. Ambiental.

Como se candidatar

Para se candidatar a uma vaga de emprego divulgada pela empresa Colormaq, primeiro você deve acessar o site 123 empregos, pois é por meio desse site que ocorre o processo de recrutamento de candidatos. Depois de encontrar um artigo com uma oportunidade, clique no botão no lado direito da página, encontre a posição desejada e leia todos os requisitos. Caso correspondam ao seu currículo, clique para se cadastrar na plataforma.

Saiba tudo sobre os principais processos seletivos de recrutamento de grandes empresas aqui, no Notícias Concursos.