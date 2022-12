Com Brown e Ivete, Divaldo Franco comanda nova edição do Movimento Você e a Paz

Foto: Reprodução / Youtube

Inúmeros fieis marcaram presença na 24ª edição do “Movimento Você e a Paz” proposto pela Mansão do Caminho que aconteceu na tarde desta segunda-feira (19), na praça Dois de Julho, em Salvador.

Idealizado pelo médium Divaldo Franco, a celebração traz a oportunidade para refletir sobre a necessidade de renovação e a mudança de comportamento em busca da paz para a humanidade. O “Movimento Você e a Paz” já foi realizado em 75 cidades do mundo e em 60 cidades brasileiras. No Brasil, ele acontece em 60 cidades de 12 estados.

A celebração contou com presença de líderes religiosos, autoridades políticas, artistas entre outras personalidades importantes como os cantores Carlinhos Brown, Ivete Sangalo e Nando Cordel. O encontro foi mediado pelos jornalistas Ricardo Ismael e Camila Marinho.

Foto: Max Haack / Ag Haack

“A felicidade é algo costumeiro em nossas vidas e é isso que precisamos recorrer. Felicidade sozinho é solidão, felicidade é distribuir um sorriso que alguém espera seu. Que a vida seja assim, com esse afeto que trazemos desde o feto de mamãe. Que o Natal traga todas as esperanças para nós e possamos progredir todos ao merecemos. Você é a paz, leve a sua paz para onde for, é você quem faz a vibração do lugar. Sejamos o mar, quando alguma tempestade vier, avancemos quando tivermos a certeza para banhar e nunca para afogar alguém”, disse Brown ao palestrar rapidamente no encontro ecumênico.

O técnico do ‘The Voice Brasil’ também mostrou toda a sua sonoridade e performou a canção autoral “Teia da Felicidade”. Veveta também cantou e encantou o público presente ao som das músicas “A Paz”, de Zizi Possi, a versão brasileira da música “Heal The World” (Michael Jackson) e também duas canções autorais que não saem da setlist da artista “Se Eu Não Te Amasse Tanto Isso” e “Quando a Chuva Passar”.

“Que energia maravilhosa. Tenho uma alegria imensa de participar dessa família, da Mansão [do caminho], alegria imensa de estar aqui com Divaldo, na companhia luminosa deste homem maravilhoso que consegue lá do cantinho dele ajudar milhões de pessoas. É o caminho do amor, humildade, caridade, benevolência, da assistência e acima de tudo da empatia”, disse a cantora emocionada.

Foto: Max Haack / Ag Haack

O evento também contou com uma premiação especial. Algumas personalidades e entidades sociais que contribuíram para a paz através de ações relevantes receberam o troféu “Você e a Paz”.

A premiação é dividida em três categorias: personalidade física que se doa, empresa que viabiliza e instituição que realiza. O troféu é entregue desde 2000. Divaldo impôs a premiação depois de participar de uma conferência realizada pela Organização das Nações Unidas (ONU).

Edição anterior

Ivete e Divaldo se encontraram no ano passado. Por causa da pandemia, o Movimento Você e a Paz foi realizado em formato de live. A transmissão contou com ao menos 140 mil espectadores. O movimento é um trabalho sem fins políticos ou religiosos, com objetivo de oferecer uma visão ecumênica, evidenciando a necessidade de paz íntima. A proposta da não violência, que teve início em 1998.

Divaldo Franco é também fundador da Mansão do Caminho, casa onde são realizados projetos sociais importantes da área da saúde e da educação, no bairro de Pau da Lima, na capital baiana.

Líder espírita conhecido no Brasil e exterior, o médium Divaldo Pereira Franco também é educador e orador e já publicou mais de 280 livros. Aos 93 anos, ele Soma em torno de 22 mil conferências e seminários, realizadas em 2,5 mil cidades, em 71 países dos cinco continentes.

Transmissão online

O evento deste ano foi transmitido pelo canal oficial da Mansão do Caminho e disponibilizado em cinco idiomas. Confira abaixo:

Veja também fotos do evento abaixo:

Foto: Max Haack / Ag Haack

Foto: Max Haack / Ag Haack

Foto: Max Haack / Ag Haack

Foto: Max Haack / Ag Haack

Foto: Reprodução / Redes sociais

Leia mais sobre Salvador no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.