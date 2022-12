Comandante do 11º BPM, Cel. Coutinho, concederá entrevistas para falar sobre a segurança da Festa do Bom Jesus de Penedo

Desde segunda-feira, 26, algumas pessoas na cidade de Penedo vem comentando sobre o fechamento da área da Festa do Bom Jesus dos Navegantes. Tapumes metálicos que estão sendo instalados, a pedido da Polícia Militar, para a segurança de penedenses e turistas que frequentarão a Arena Bom Jesus, nos dias 05, 06 e 07 de janeiro, tem causado um certo descontentamento por parte da população.

O Comandante do 11º BPM, Coronel Coutinho, irá conceder duas entrevistas em rádios da cidade. A primeira será nesta quarta-feira, às 08h, no programa Lance Livre, excepcionalmente comandado por Rafael Medeiros. Já na Grande Rio FM, 13h, o oficial da Polícia Militar participará do programa A Voz da Cidade, apresentado por Antônio Silva. Nesse bate-papo da rádio, o comandante poderá explicar os motivos que levou a Polícia Militar solicitar este isolamento, ele também responderá dúvidas de ouvintes sobre o que pode ou não levar no dia do evento, considerado um dos maiores de Alagoas.

Vale ressaltar que desde 2018, este mesmo fechamento acontece, com exceção de 2021 e este ano, que devido à pandemia de COVID-19 não houve programação artística. A Prefeitura de Penedo também confirmou que no local do isolamento haverá uma arquibancada com cerca de 80m, com capacidade para 3.000 pessoas assistirem confortavelmente os shows, inclusive com áreas destinadas a pessoas com deficiência e idosos, e o que é melhor, totalmente gratuito, por ordem de chegada.