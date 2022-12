Comfrio abre vagas de emprego em São Paulo

A Comfrio é uma empresa nacional que atua na área de logística do ramo de alimentos e também no agronegócio. A empresa é a maior operadora do mercado brasileiro de logística de frio. Conta com uma equipe que conhece a fundo as urgências da logística nesse setor e acredita que a alta qualidade de seus serviços levam resultados de excelência para seus clientes. É uma companhia que acredita na valorização de seus colaboradores, promovendo oportunidades para o crescimento de todos. Por isso, hoje, a Comfrio está com vagas abertas para São Paulo. Confira.

Comfrio abre oportunidades de trabalho em São Paulo

A Comfrio está disponibilizando oportunidades de emprego para a região de São Paulo. É uma empresa que oferece soluções inteligentes no ramo logístico de frio. Da entrega de sementes para o agronegócio, até restaurantes, a empresa tem o compromisso de entregar qualidade elevada para seus clientes.

Com filiais em todas as regiões do Brasil e contando com a colaboração de mais de 1500 profissionais, a Comfrio está oferecendo oportunidade para pessoas que queiram fazer parte da equipe. Segue, abaixo, os cargos a disposição:

Assistente de Transporte – Rio Claro/SP;

Auxiliar de Operações – Bauru/SP;

Estoquista – Rio Claro/SP;

Motorista Carreteiro – Rio Claro/SP;

Téc. de Segurança de Trabalho – Bebedouro/SP.

Como se candidatar

Quem tiver interesse em se candidatar, basta seguir as orientações do site 123 empregos, buscar a oportunidade desejada, anexar o currículo que será analisado. A Comfrio busca profissionais comprometidos e focados em levar serviços da melhor qualidade a seus clientes.

