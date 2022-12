Como abrir uma rotisseria? Veja vantagens do ramo

Você pode abrir uma rotisseria, oferecendo alimentos para comer no local ou levar. Este é um modelo de negócios muito intrigante, mas muitas pessoas têm dúvidas sobre como começar. Por isso que hoje, indicaremos como abrir uma rotisseria, além de contar as vantagens do ramo.

O que é uma rotisseria?

Uma rotisseria é uma loja varejista com especialidade na venda de alimentos parcialmente ou totalmente prontos para consumo doméstico. Também é possível fazer um ponto para que o cliente possa consumir presencialmente.

É famosa pela alta qualidade de seus preparados e pela praticidade. Fornecendo regularmente refeições, molhos, massas, aperitivos e até algumas entradas. Além disso, existem três locais onde uma rotisseria pode ficar:

Supermercados;

Estabelecimentos de alimentação;

Lojas independentes.

Vale a pena abrir uma rotisseria?

Conforme a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes, o brasileiro médio gasta uma boa parte de sua renda comendo fora. No Brasil, o gasto médio anual com alimentação é de R$ 658,23, sendo 32,8% desse valor com destino à alimentação de rua.

Há otimismo de que essa tendência continue indicando um clima de investimento promissor para as empresas do setor.

Você poderia dizer que abrir uma rotisseria é lucrativo se você dedicar tempo e esforço para fazer sua lição de casa, criar um plano de negócios com bastante detalhes, realizar uma extensa pesquisa de mercado, contratar uma equipe excelente, garantir fornecedores confiáveis ??e elaborar um marketing e vendas eficazes.

Mesmo que o mercado nacional pareça bom, você deve estar ciente das especificidades do mercado em sua área. Dê um passeio pela área, confira a concorrência e faça uma lista dos prós e contras que encontrar.

Isso permitirá que você aproveite as oportunidades e evite cometer certos erros.

Conheça quem são os clientes da rotisseria

As pessoas que frequentam esses lugares geralmente estão em trânsito o dia todo e precisam de refeições prontas para levar para casa ou comer ali mesmo.

No entanto, ao contrário de quem busca um produto apenas pelo preço, o cliente da rotisseria costuma priorizar a qualidade dos alimentos. Eles procuram algo caseiro e reconfortante, como a comida da mãe.

Portanto, se você visa clientes abastados, de classe média ou de classe média baixa, tenha sempre em mente que o mais importante é entregar qualidade e sabor.

Apesar de sua aparente simplicidade, esta é uma etapa crucial antes de abrir a rotisseria.

Qual o local ideal para montar uma rotisseria?

Você pode instalar uma rotisseria em um restaurante, mercearia ou até mesmo abrir sua própria loja. O importante é que algum tipo de ação seja feita na área, independentemente das especificidades do plano que implantar.

Não só isso, mas também deve ser de fácil acesso tanto para quem depende de transporte público quanto para quem possui veículo próprio. Dê preferência para áreas seguras e com infraestrutura essencial para abrir um negócio, como água potável, eletricidade e internet.

Seu espaço físico deve ser dividido nas seguintes seções:

área de exposição de produtos;

refeitório para clientes (opcional);

cozinha;

sala de estoque;

balcão de serviço;

caixa registradora.

Da mesma forma, as ferramentas de que você precisará para executar sua rotisseria variam dependendo dos alimentos que você fabrica para seus clientes.

O que vender em uma rotisseria?

Confira o que vende em uma rotisseria:

Aperitivos e saladas;

Molhos; Massa seca;

Macarrão com molho;

Tortas e pães doces;

Peixes (desde um simples hambúrguer de bacalhau a um filete de salmão grelhado);

Suínos (lobo, pernil, linguiça, costela);

Carnes (lombo, contrafilé, espetinho, picanha);

Aves silvestres (frango assado, espetinho, filé grelhado, frango xadrez, isca de frango);

Panqueca;

Tofu;

Legumes Salgados;

Os Salgados (quibe, empadas e coxinha);

O lanche entre as refeições (pavê, mousse, pudim, quindim);

Queijos; Vinhos; Cafés; Sucos.

O que deve constar no Cardápio de uma rotisseria?

Ao montar um cardápio, é importante dar prioridade aos itens que os moradores da sua região desejam comprar. As ofertas do seu assador dependem de você, mas incluí alguns dos itens mais populares à venda, como: produtos congelados, alimentos semipreparados, produtos frescos e refeições prontas.

Desta forma, acredita-se que abrir uma rotisseria é muito vantajoso, uma vez que o proprietário pode ofertar diferentes produtos, e diferentes maneiras para comercializar.

Sendo assim, as vantagens em investir em uma rotisseria, são inúmeras, pois possibilitam ao empreendedor, oferecer comida pronta, semipronta, congelada para os mais diferentes tipos de públicos.