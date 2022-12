Como abrir várias instâncias de jogo ao mesmo tempo no Roblox (2023)

Roblox é um dos jogos mais populares entre os jogadores do mundo no momento. Você pode jogar Roblox no seu Mac, PC, smartphone ou PlayStation 4. Mais notavelmente, os jogadores podem escolher entre uma ampla variedade de jogos em várias categorias diferentes. No entanto, se você quiser abrir várias instâncias do jogo ao mesmo tempo no Robox, isso só é possível em um PC e não em qualquer outra plataforma.

Você pode abrir várias instâncias do jogo Roblox de uma só vez

Sim, você pode executar várias instâncias do jogo Robox ao mesmo tempo, se desejar. No entanto, você poderá fazê-lo apenas em um PC e não em qualquer outra plataforma como PlayStation, Mac ou Chromebook.

Falando em Roblox, o jogo permite que você crie seus mundos virtuais e personalize a aparência do seu avatar, inscrevendo-se em uma conta Roblox. Faça salas privadas e cobre outros jogadores para entrar nelas para ganhar dinheiro em cada servidor. Jogos como jogos de magnata, sobrevivência e simuladores estão disponíveis para você se divertir com seus amigos. Graças aos desenvolvedores, você também pode ver códigos promocionais regulares no Roblox.

Muitos usuários do Roblox têm mais de uma conta e desejam progredir em todas enquanto jogam. No entanto, os jogadores não podem se envolver nessa atividade porque o Roblox não possui o recurso oficial necessário. É por isso que muitos jogadores ficam de olho nas opções de reprodução em várias janelas. Para ajudá-lo, compilamos este útil guia do Roblox sobre como iniciar várias instâncias do jogo no Robox.

Como abrir várias instâncias do jogo Roblox de uma só vez em 2023

Um aplicativo de terceiros chamado Multiple Games permite que você abra várias instâncias do jogo ao mesmo tempo no Roblox. Depois de baixar e instalar o programa, você pode iniciar um jogo Roblox em seu navegador.

O próximo passo é voltar para a página do jogo. Encerre sua conta Roblox antiga e substitua-a por uma nova. Continue iniciando uma segunda sessão de jogo e assim por diante. Para jogar vários jogos simultaneamente, repita os passos abaixo:

Baixe vários jogos usando este link. Uma vez baixado, instale o aplicativo no seu PC. Execute o aplicativo e abra o Google Chrome ou qualquer outro navegador que você tenha. Faça login na sua conta do Roblox. Agora procure um jogo Roblox e abra-o. Depois disso, você deve voltar ao site da Roblox e sair da sua conta, mas certifique-se de que um jogo esteja em execução. Faça login imediatamente usando sua nova conta Roblox. Agora execute outro jogo ou o mesmo jogo. Continue repetindo as etapas 6 a 8 e agora você pode executar várias instâncias do jogo ao mesmo tempo no Roblox.

Conclusão: várias instâncias do Roblox

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode executar várias instâncias do jogo ao mesmo tempo no Roblox. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se depois de seguir nosso guia você enfrentar algum problema, comente abaixo.

