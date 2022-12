Como acessar o AA Inflight para assistir a filmes 2023

Existem várias companhias aéreas no mundo, mas a American Airlines (AA) é uma das maiores. Atendeu mais passageiros em 2021 do que qualquer outra companhia aérea, atendendo a 165,7 milhões de passageiros e detendo mais de 19% do mercado doméstico dos EUA.

Além de sua parceira aérea regional American Eagle, a AA tem aeronaves operando para aproximadamente 55 países em um determinado dia. Mas você sabe que pode usar aa entretenimento a bordo para assistir filmes?

Sim, agora você pode usar o Inflight da American Airlines para assistir filmes, mas caso não saiba como basta ler este guia até o final.

O que será transmitido no aplicativo AA Inflight Entertainment?

Os americanos não precisam esperar até embarcar para descobrir o que está em exibição. O viajante pode consultar no site da transportadora tudo o que está disponível no dia do voo, com base no número do voo, digitando o número do voo.

Você pode não conseguir assisti-los este ano com o lançamento de filmes como Baywatch, The Beguiled e Guardians of the Galaxy. Há mais na América do que você viu apenas porque voou recentemente para a American.

No entanto, novos filmes são adicionados à biblioteca de entretenimento de bordo da American Airlines todos os meses, e clássicos e canais de música são dedicados a artistas famosos.

Voar com a AA American Airlines é seguro?

Desde que a American Airlines se estabeleceu como uma companhia aérea pioneira, ela demonstrou um histórico consistente de operações de voo seguras e eficientes por muitas décadas. Há muito poucos incidentes relatados nos mais de dois milhões de voos anuais da companhia aérea, que transportam centenas de milhões de passageiros em todo o mundo.

Em termos de segurança e eficiência, a American Airlines forneceu imensamente o grande e eficiente sistema de companhias aéreas que temos hoje. É muito seguro voar com a American Airlines devido ao seu tamanho e ao longo histórico operacional.

Como assistir a filmes no American Airlines Inflight 2023?

Se você voar com a AA, poderá transmitir filmes e programas de TV para seu telefone, tablet ou laptop sem pagar por Wi-Fi. Você só precisará de um smartphone ou tablet da American Airlines para usar o aplicativo. No entanto, você pode assistir a todo o entretenimento que quiser nos voos da American Airlines equipados com Wi-Fi. Você pode descobrir qual entretenimento haverá em seu voo clicando em O que há no meu voo acima e inserindo os detalhes do seu voo.

Computador portátil

Junte-se a AA-Inflight rede wi-fi. Você pode abrir um navegador e inserir aainflight.com se não for redirecionado. Clique em Ver entretenimento gratuito ou o botão/ícone de entretenimento . Escolha seu filme ou programa de TV.

Telefone ou Tablet

Antes de voar, você deve baixar o aplicativo da American Airlines. Para se conectar ao AA-Inflight sinal, habilite o modo avião. Você pode abrir um navegador e digitar aainflight. com se você não for redirecionado. Clique no botão/ícone de entretenimento ou selecione Ver entretenimento gratuito . Escolha um filme ou programa de TV. Até a aeronave atingir 10.000 pés, o entretenimento pode não estar disponível.

Como fazer login no AA Inflight Movies via aainflight.com

Você pode acessar o voo AA por meio de seu navegador se não for redirecionado para a página de voo AA após conectar-se ao Viasat WiFi. Vamos voar por alguns minutos.

Telefone/tablet: Você pode ser redirecionado para o página aa-inflight depois de conectar seu telefone ou tablet à conexão Wi-Fi a bordo. Você deve desativar o modo avião e entrar no WiFi, se ainda não o fez. Para acessar entertainment.aa.com/en/, abra seu navegador padrão e deixe sua área de transferência e opção de colagem assumir a liderança.

Computador portátil: Um laptop não requer nenhum modo de avião para ser desligado, então isso faz toda a diferença. Você pode prosseguir com o navegador para entertainment.aa.com/en/ se não for redirecionado para o link fornecido após conectar-se ao Wi-Fi AA-inflight.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

A American Airlines (AA) oferece Wi-Fi gratuito para filmes a bordo?

Por enquanto, as aeronaves da American Airlines não podem ser equipadas com Wi-Fi gratuito. Foi anunciado que a companhia aérea em breve ofereceria Wi-Fi gratuito em todos os voos. Se você deseja reduzir os custos de sua Internet a bordo, pode se inscrever em um plano de assinatura Gogo. É especialmente útil para passageiros frequentes.

Quão bom é o Wi-Fi da American Airlines?

Por meio da Gogo, a American Airlines repassa essa despesa aos consumidores. Pode não haver uma conexão muito boa e não é gratuita, mas 550 mph ainda é a Internet.

Como funciona o entretenimento de bordo da AA?

Durante um voo, os passageiros podem desfrutar de entretenimento a bordo (IFE). Para o voo de dois dias e meio entre a Europa e a América em 1936, o Hindenburg forneceu aos passageiros um piano, lounge, sala de jantar, área para fumantes e bar.

O IFE foi fornecido após a Segunda Guerra Mundial por meio de serviços de alimentação e bebidas, bem como exibições ocasionais de filmes em voos longos. Em 1985, o primeiro reprodutor de áudio pessoal e fones de ouvido com cancelamento de ruído foram apresentados aos passageiros. Os projetos de cabine de aeronaves foram muito influenciados pelas demandas por um melhor IFE durante a década de 1990.

Antigamente, os passageiros podiam assistir a filmes projetados em uma tela na frente da cabine, que eram ouvidos por fones de ouvido. Atualmente, na maioria das aeronaves, os passageiros podem assistir à televisão IFE em suas próprias telas.

Para comprar uma assinatura WiFi de bordo AA, você deve ser/ter algumas coisas, incluindo dinheiro, é claro! Confira as pistas restantes para descobrir o que são.

Você pode ganhar pontos, geralmente chamados de “milhas,” por viajar frequentemente como associado AAdvantage®. Com mais milhas coletadas, mais benefícios, como bagagem despachada gratuita e upgrades de assento, ficam disponíveis. Para completar, você pode se associar ao AAdvantage® gratuitamente.

É necessário que você salve seu endereço de e-mail em seu conta AAdvantage®.

Um cartão de crédito com endereço de cobrança nos EUA salvo em sua conta AAdvantage® – Por último, mas não menos importante, você precisa fornecer um cartão de crédito com endereço de cobrança nos EUA.

A American Airlines permite que você curta filmes de graça enquanto voa?

Não há troca de entretenimento; eles permitem que você aproveite de graça. Os recém-chegados ao site podem assistir a seus programas favoritos e passar o voo assistindo a seus filmes favoritos do gênero romance.

Resumir

Então, é assim que você pode facilmente acesse aa a bordo para assistir a filmes. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, caso precise de mais informações, comente abaixo e nos avise.

