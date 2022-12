Como alterar o idioma no site do aplicativo Amazon no PC ou celular (2023)

Todos neste mundo com certeza compraram algo na Amazon ou pelo menos ouviram falar. Isso prova sua popularidade em todos os países do mundo. Como a Amazon tem pouco ou nenhum impacto em seu público global, a Amazon oferece suporte a vários idiomas. Curiosamente, se um país fala quatro ou cinco línguas diferentes, com certeza terá todas para facilitar o acesso.

Como a Amazon é uma grande corporação, quase todos os idiomas estão disponíveis para eles. No entanto, como a interface é um pouco complicada, muitos usuários não conseguem alterar o idioma da Amazon. Se você é um deles, está com sorte, porque aqui está nosso guia definitivo para mudar de idioma na Amazon e no Prime Video. Vamos começar.

Quais idiomas estão disponíveis na Amazon?

A Amazon é literalmente multilíngue, pois oferece suporte a quase todos os idiomas falados em diferentes partes do mundo. No entanto, para países menores, o inglês é a única opção. Os idiomas disponíveis na Amazon são inglês, espanhol, francês, espanhol, alemão, holandês, português, japonês, mandarim e até árabe.

A Amazon também oferece opções para os idiomas do país. Por exemplo, se você mora na Índia, terá a opção de escolher entre cinco idiomas diferentes, incluindo Hindi, Tamil, Telegu, Bengali, Kannada e Malayalam. No entanto, fica a critério exclusivo da Amazon adicionar ou remover idiomas, dependendo da base de usuários.

Um guia completo para alterar idiomas na Amazon

Aqui está uma lista completa de métodos que você pode usar para alterar o idioma da Amazon. Certifique-se de seguir o método que melhor lhe convier. Lembre-se, mudar o idioma no Amazon Shopping não o faz no Prime Video e vice-versa. No entanto, alterar o idioma no Shopping muda para audível e kindle. Dito isso, vamos começar.

Como alterar o idioma na Amazon usando a área de trabalho?

Alterar o idioma usando a versão para desktop da Amazon é o mais fácil. Se você quiser fazer isso, basta seguir estas etapas:

Abra o Google Chrome ou qualquer outro navegador e acesse o site da Amazon. Uma vez na página inicial da Amazon, além da barra de pesquisa, você encontrará um menu suspenso com o seu Bandeira do país. Clique nisso. Agora você terá muitos idiomas para escolher. Basta clicar no que você deseja usar e pronto.

Isso é sobre como mudar o idioma na Amazon usando um navegador de desktop. Se você deseja usar seu telefone, continue lendo.

Como alterar o idioma na Amazon usando Android ou iPhone?

Alterar o idioma da Amazon usando Android ou iPhone também é simples. Basta seguir estes passos:

Abra seu navegador da Web, seja Safári ou cromada. Acesse www.amazon.com. Agora role até a parte inferior da página. Você verá Inglês escrito lá. Clique nele e altere o idioma conforme sua preferência. Por fim, clique em Salvar alterações.

Como alterar o idioma usando o aplicativo Amazon?

Quase todo mundo hoje em dia usa o aplicativo móvel da Amazon. Este aplicativo se comporta da mesma forma no Android e no iPhone. Se você tiver algum deles, siga estas etapas para alterar o idioma usando o aplicativo:

Abra o aplicativo Amazon no seu iPhone ou Android. Quando o aplicativo abrir, clique no botão Hamburger menu no canto inferior direito. Agora role um pouco para baixo e clique em Definições. Depois disso, clique em País e idiomas. Agora você será saudado com uma série de opções disponíveis. Escolha qualquer um deles e pronto.

Certifique-se de não escolher um país diferente enquanto estiver em outro. Isso ocorre porque, ao fazer isso, você será desconectado de todos os seus dispositivos e o idioma mudará para um idioma incompreensível, dificultando tudo.

Alterar idiomas no Amazon Prime Video

Você deve ter notado que se você mudar o idioma no Amazon Shopping, o idioma no Amazon Prime Videos não muda. Embora ambos sejam da mesma organização, ambos operam de forma diferente.

O URL deles também é diferente junto com o aplicativo móvel. Portanto, você precisa alterar o idioma de maneira diferente no vídeo do Amazon Prime.

Como alterar o idioma no Amazon Prime Video Desktop?

Assim como o Amazon Shopping, o Amazon Prime Video também oferece várias opções de idioma para visualização. No entanto, o mesmo não pode ser dito para o conteúdo do vídeo. No entanto, veja como alterar o idioma do Amazon Prime Video em sua área de trabalho:

Abra seu navegador e acesse www.primevideo.com. Agora clique no seu Perfil do canto superior direito. No menu suspenso, clique em Contas e configurações. Na janela seguinte, clique no botão Língua aba. Agora selecione o idioma conforme seu desejo e clique em Salvar.

É isso. Agora você alterou seu idioma com sucesso. A seguir, mostraremos que você pode fazer o mesmo no aplicativo.

Como alterar o idioma no aplicativo Amazon Prime Video?

Quase todo indivíduo usa o aplicativo Prime Video para ver filmes e programas com o Prime Video. Como resultado, esta é a seção mais cuidada. Veja como você pode alterar o idioma do vídeo Amazon Prime no aplicativo:

Abra o aplicativo Prime Video no seu Android ou iPhone. Novamente, clique no Ícone de perfil no canto superior direito. Em seguida, novamente no canto superior direito, clique no ícone de engrenagem – Definições. Na próxima janela, role um pouco para baixo e clique em Língua. Agora você verá várias opções de idioma disponíveis. Clique em qualquer um deles de acordo com sua preferência.

Lembre-se, quando você altera o idioma no Prime Video, isso não afeta o idioma do conteúdo. Você pode alterar o idioma dos vídeos separadamente na tela de reprodução de vídeo.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode alterar o idioma no Amazon Shopping e também no Prime video. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Como a Amazon já possui uma grande base de consumidores, a seleção de idiomas também é enorme. Infelizmente, se o seu idioma não for adicionado à lista, não se preocupe. Será adicionado em breve por eles.

