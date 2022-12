Como alterar seu endereço residencial no Apple Maps no iPhone

O Apple Maps é um dos únicos concorrentes do Google Maps em termos de funcionalidade e base de usuários. No entanto, o Apple Maps às vezes não oferece o mesmo nível de conveniência. Um deles é mudar o endereço residencial no Apple Maps. A partir de agora, muitas pessoas não sabem como alterar seus endereços residenciais no Apple Maps. Mas se você é um deles, está com sorte, porque aqui está nosso guia para explicar o mesmo em detalhes.

Por que você precisa alterar seu endereço residencial no Apple Maps?

Como dissemos anteriormente, o Apple Maps às vezes não reconhece se você mudou de casa para um local ou estado diferente. Em vez disso, continua mostrando quanto tempo levará para chegar ao seu endereço residencial anterior, o que é um erro estúpido.

Como resultado, quando as pessoas saem de suas casas atuais e se mudam para um novo local, recomendamos que você altere o endereço residencial no Apple Maps para maior conveniência e funcionalidade. Além disso, o Apple Maps não altera automaticamente o endereço, o que torna necessário que você faça as alterações.

Como alterar o endereço residencial no Apple Maps no iPhone

Se você deseja alterar seu endereço residencial no Apple Maps, aqui estão as etapas simples que você precisa seguir:

Abra o Contatos aplicativo no seu iPhone. Encontre o seu Cartão de contactos no topo. Deve ser o seu nome rotulado como Meu cartão. Depois de clicar nele, você será levado ao seu perfil. Role um pouco para baixo e você encontrará Lar. Edite isso e insira seu endereço atual. Se você ainda não adicionou um endereço residencial, pode adicioná-lo clicando em Adicionar casa. Depois disso, abaixo, você encontrará o link Maps. Clique nele e ajuste seus mapas onde você está atualmente.

Seu endereço residencial foi alterado para o endereço atual. Agora, sempre que você dirigir, verá seu novo endereço residencial sendo direcionado para a sua antiga casa.

Conclusão

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como alterar seu endereço residencial no Apple Maps. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você ainda tiver dúvidas ou problemas com o Apple Maps, comente abaixo.

GUIAS RELACIONADOS: