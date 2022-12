Como alterar sua senha My Eyes Only no Snapchat 2023

O Snapchat é a plataforma de mídia social mais popular depois do Instagram. A maioria dos recursos do Instagram são copiados do Snapchat. No entanto, o Instagram não conseguiu copiar um dos recursos mais legais, ou seja, My Eyes Only. A senha My Eyes Only no Snapchat é uma das coisas mais interessantes que aumentam a privacidade de intrusos e amigos. No entanto, muitos usuários não sabem como alterar a senha My Eyes Only no Snapchat.

Como o nome sugere, My Eyes Only significa as fotos destinadas apenas aos seus olhos, ou seja, fotos privadas. As fotos que você deseja manter ocultas de outras pessoas em seu perfil, bem como de pessoas que usam seu telefone e abrem o Snapchat com frequência.

Como alterar sua senha “My Eyes Only” no Snapchat?

Alterar a senha do My Eyes Only no Snapchat é muito fácil. Basta seguir estes passos.

Abra o Snapchat e deslize para cima no Tela da câmera. Na próxima janela, você verá várias guias. Continue rolando para a esquerda até chegar Meus Olhos Apenas. Não digite sua senha imediatamente. No canto inferior esquerdo, você verá um pequeno Opções botão. Toque nisso. No novo menu que se abre, clique em Alterar senha. Agora digite sua senha atual e, em seguida, digite a nova senha. Para confirmação, o Snapchat solicitará que você insira a nova senha novamente. Depois de entrar, você terá que concordar com os termos que dizem que se você esquecer a senha, o Snapchat não poderá recuperar sua senha ou snaps. Clique em Terminar. Agora sua senha My Eyes Only foi alterada.

Pronto, sua senha foi alterada com sucesso. Você pode ir em frente e usá-lo conforme sua conveniência e armazenar snaps secretos.

E se eu esquecer minha senha Eyes Only no Snapchat?

Se você esqueceu a senha do My Eyes Only no Snapchat, não precisa se preocupar. Você pode redefinir isso facilmente.

No entanto, ajudaria se você tivesse em mente que, como concordou com os termos de que os snaps não serão recuperados em caso de perda de senha, lembre-se de que não poderá recuperar suas fotos privadas. Siga estas etapas para redefinir sua senha do My Eyes Only no Snapchat.

Abra o Snapchat e deslize para cima na tela da câmera. Na próxima janela, você verá várias guias. Continue rolando para a esquerda até chegar a My Eyes Only. Não digite sua senha imediatamente. No canto inferior esquerdo, você verá um pequeno botão Opções. Toque nisso. No novo menu que se abre, clique em Esqueceu sua senha. Na próxima janela, você será solicitado a inserir seu Senha do Snapchat. Esta é a senha que você usa para fazer login na sua conta do Snapchat. Agora aceite os termos e condições de que você não poderá recuperar seus snaps privados. Digite seu novo código e, em seguida, digite novamente o mesmo. Aceite os mesmos termos que dizem que se você esquecer a senha, o Snapchat não poderá recuperar sua senha ou snaps. Clique em Terminar.

Agora sua nova senha My Eyes Only foi definida no Snapchat. Certifique-se de escrevê-lo em algum lugar para que você não esqueça e não perca suas fotos particulares e memoráveis ​​novamente.

Conclusão

Senha do My Eyes Only no Snapchat é um excelente recurso que funciona como um cofre privado. Embora muitas pessoas não gostem disso depois de cada senha esquecida, os snaps são excluídos, o recurso é extremamente amigável à privacidade. Isso ocorre porque qualquer pessoa pode tentar usar Esqueci a senha para obter acesso às suas fotos privadas que não devem ser vistas.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode alterar sua senha do My Eyes Only no Snapchat. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você tiver algum problema ao fazer isso, comente abaixo.

