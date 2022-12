Como ativar e acessar os códigos de teste de 14 dias do PlayStation Plus (2023)

Se você possui um PS4 ou PS5, o PlayStation Plus sem dúvida vale a pena se você gosta de jogar em seu console. Além de jogar multiplayer online, você pode obter vários jogos gratuitos, cosméticos e descontos no jogo. Vale a pena obter apenas para os jogos sozinhos.

Mas, caso você não queira investir inicialmente na compra da assinatura do PlayStation Plus, não se preocupe! A Sony tem algo incrível para você. Sim, você pode tentar o Avaliação de 14 dias do PlayStation Plus usando o código primeiro e depois decida se deseja continuar com a assinatura plus ou não.

Portanto, caso você não saiba como acessar o teste gratuito do PlayStation plus usando código, continue lendo para aprender. Portanto, vamos começar com o guia:

O que é a avaliação gratuita de 14 dias do PlayStation Plus?

O serviço PlayStation Plus é gratuito por um período de teste de 14 dias da Sony Entertainment Network. Com o PlayStation Plus, você pode aproveitar muitos recursos do PlayStation 4, PS3 e PS Vita.

No entanto, a oferta não se aplica a membros atuais ou anteriores do Plus. Portanto, se você quiser experimentá-lo, mas antes precisar de mais informações, verifique o guia mais a fundo.

Usando o PS Plus, você terá acesso a 2 jogos gratuitos por console por mês, salva na nuvem e jogar online no PlayStation 4. Você pode transmitir e baixar jogos através do PS Now, que é semelhante ao Netflix.

Quais são as diferentes maneiras de acessar o teste de 14 dias do PlayStation Plus em 2023

Existem vários métodos com os quais você pode facilmente acessar o teste gratuito do PlayStation plus código. Portanto, caso você queira se registrar, verifique estes métodos:

1. Usando um cartão de crédito/débito

É o método mais fácil que você pode usar para acessar o código de avaliação gratuita do PlayStation plus. Mas, caso você não queira continuar após os 14 dias de avaliação, precisará cancelar a assinatura antes do final do período de avaliação, caso não queira continuar após o período de avaliação de 14 dias.

Em primeiro lugar, você precisará de um endereço de e-mail válido que ainda não tenha sido usado para se inscrever no teste gratuito.

Agora você pode encontrar o código de avaliação de 14 dias do PlayStation Plus pesquisando tentativas na loja do PlayStation, não do PlayStation Plus.

Escolha entre cartão de débito/crédito, UPI etc., como sua opção de pagamento.

Agora, você pode experimentar o PlayStation Plus por 14 dias gratuitamente.

2. Usando o PayPal

É absolutamente possível para você fazer isso. Você pode se inscrever para o teste gratuito do PlayStation plus com o código de várias maneiras. Por exemplo, se você hesita em usar seu cartão de crédito online, pode se inscrever para o teste gratuito por meio de sua conta do PayPal.

Ainda é possível aderir à Playstation Plus sem um cartão associado à sua conta Paypal. Como seu cartão de crédito não será cobrado, ele não será cobrado se funcionar.

Para interromper a renovação automática, cadastre-se usando o Paypal e edite as configurações da sua conta. Você também não terá que se preocupar com nada no futuro, pois o PayPal está oficialmente vinculado ao seu cartão de crédito.

3. Obtenha sem cartão de crédito

Para iniciar seu código de avaliação gratuita do PlayStation plus, pesquise a palavra-chave em qualquer navegador da Web PSN agora grátis .

Para preencher seu perfil completo, você deve criar uma conta temporária real com qualquer provedor de e-mail, fazer login e preencher suas informações.

Depois disso, você deve se registrar para uma conta Sony canadense fornecendo uma data legal de nascimento e fornecendo o endereço da conta de e-mail abaixo.

Ao criar uma conta, a Sony enviará um link por e-mail para você verificar sua conta.

Você não precisa incluir um número de telefone ou qualquer outra informação na guia de retorno do site da conta PSN ao selecionar a fala que você estabeleceu.

Não há necessidade de se preocupar se você vir uma mensagem dizendo não foi possível encontrar a página na loja canadense; basta clicar no botão (PlayStation Plus).

Por último, clique no Entrar botão no site, procure a oferta de teste de 14 dias, clique no botão pequeno símbolo ao lado de grátis, vá até a cesta do show e confirme seu pedido.

Entre com a conta PS4 recém-criada em seu PS4. Sua conta pode ser gerenciada pressionando o botão próximo botão. Deve ser possível obter o PS Plus sem fornecer um cartão de crédito.

Códigos de avaliação gratuita de 14 dias do PlayStation Plus (2023)

3T7N-G6NJ-KB6H

8B43-F3NE-NEBQ

118M-HFY8-KGT7

GJ8J-GFN6-M99J

6JF8-LRN2-2CPG

8D78-K7NC-HA9P

908H-9BNB-8M2M

GHI9-IYRY-45LK

Algumas perguntas frequentes— FAQs

Como cancelar um teste de 14 dias na PSN?

Você pode entrar na PlayStation Network no PS4 e clicar em Configurações > Gerenciamento de contas . Depois, toque no Informação da conta seguido pelo Assinaturas do PlayStation . Em seguida, selecione Desative a renovação automática .

Como obter o teste gratuito de 2 dias do PlayStation Plus?

Inicialmente, você precisará criar uma nova conta e defini-la como Conta primária . Feito isso, clique em Aplicativos de gerenciamento de dados salvos a partir do Menu Principal. Selecione Dados salvos no armazenamento online . Clique em iniciar um teste gratuito de 2 dias .

O teste gratuito de 14 dias do PS4 Plus pode ser renovado automaticamente para uma assinatura paga?

Sua assinatura de avaliação gratuita será convertida em uma assinatura paga ao final do período de avaliação gratuita de 14 dias, caso você não tenha encerrado o serviço antes. Dentro de 14 dias após a inscrição, a política de cancelamento do PlayStation permite que você recupere seu dinheiro, mesmo que já tenha começado a usar o programa. Ele também inclui uma avaliação gratuita. Dependendo se você é elegível para um reembolso, ele pode ser rateado de acordo com o valor que você já usou. Um reembolso total será emitido para o período de cobranças mais baixas em sua conta bancária.

Qual é o custo de uma assinatura do PlayStation Plus?

A faixa de preço varia dependendo de qual variante do PlayStation Plus você deseja assinar. O PlayStation Plus Essential permite que você acesse conteúdo exclusivo básico por US$ 9,99 por mês.

Além do PlayStation Plus Extra, o PlayStation Plus oferece uma gama mais ampla de recursos. No entanto, ainda existem algumas restrições. Há uma taxa mensal de $ 14,99 para este pacote.

Por fim, o PlayStation Plus Premium, que é o pacote mais abrangente e caro, oferece mais recursos. Há uma taxa mensal de $ 17,99 para esta assinatura.

Da mesa do autor

Então, é assim que você pode acesse o código de avaliação gratuita do PlayStation plus 2023. Espero que este artigo tenha sido útil para você. No entanto, em caso de dúvidas, ficaríamos gratos se você entrasse em contato conosco e nos dissesse o que você precisa.

