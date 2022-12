Como ativar meu cartão Wisely em activatewisely.com 2023

Com o Wisely, você será pago de uma maneira totalmente nova! Você receberá um cartão recarregável do Wisely Pay, não importa onde trabalhe, ao ingressar no Wisely Pay. Seu dinheiro estará seguro com o aplicativo móvel do myWisely, e você também pode planejar o futuro com o aplicativo.

Se você atualmente recebe seus contracheques em cheque em papel, pode configurar o depósito direto com o Wisely Pay Card. Você pode configurar um depósito direto e pagamentos diários usando o Wisely Pay Card.

Mas ativar o cartão Wisely não é a preferência de todos. Bem, essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, descrevemos como ativar sabiamente com facilidade. Então, vamos começar com ele.

O que é Wisely Card App?

Ele oferece a inovação tecnológica e a facilidade de implementação pelas quais o ADP® é conhecido. Você também poderá continuar construindo sua marca de empregador enquanto atrai os melhores talentos com o Wisely as Pay continua a evoluir.

Com Wisely, todos os 50 estados são capazes de garantir a conformidade com os regulamentos federais e estaduais. Usando cartões com chip EMV, políticas de responsabilidade zero Visa ou Mastercard e tecnologias de geo-fencing, o Wisely protege contra fraudes contra cartões perdidos ou roubados.

Houve mais de um milhão de downloads do aplicativo myWisely no Google PlayStore, mostrando muitas pessoas usando o aplicativo para verificar seu saldo no Wisely Pay Card e configurar cartões adicionais.

Quem recebe um cartão Wisely?

Se você optar por não usar o depósito direto, receberá um cartão Wisely da ADP. Mais informações estão disponíveis em Opções de pagamento. Semelhante a um cartão de débito, ele funciona debitando sua conta bancária.

O departamento de folha de pagamento financia seu cartão de folha de pagamento todos os dias de pagamento e você pode usá-lo para fazer compras, pagar suas contas ou sacar dinheiro em um caixa eletrônico durante o período de pagamento. Seu cheque de pagamento será mais fácil de acessar com este recurso!

Para economizar tempo, o dinheiro é adicionado diretamente ao seu cartão de crédito, em vez de esperar na fila do caixa para pegar um cheque em papel.

Quais são os benefícios de um cartão Wisely?

Com este cartão, você pode receber depósitos diretos gratuitamente. O chip EMV integrado evita fraudes e roubos. Taxas de cheque especial não são cobradas e saldos mínimos não são exigidos. Existem mais de 100.000 locais onde você pode sacar dinheiro. Com um cheque ou cartão de crédito, você pode pagar suas contas, fazer compras online e comprar o que quiser. Você pode usá-lo com débito MasterCard. Um usuário pode aproveitar os serviços do governo depositando seus ganhos. Você pode ganhar recompensas em dinheiro e bônus de referência e economizar em produtos. Através do seu smartphone, já pode consultar o saldo do seu cartão Wisely.

Como usar seu cartão Wisely no aplicativo myWisely

Compras na loja

Você pode usar seu cartão onde quer que o Visa seja aceito, como supermercados, restaurantes, postos de gasolina e varejistas, depois de ativar o cartão no wisely.com.

Use como assinatura ou débito

Transações de Assinatura : usar seu cartão sem PIN é a maneira mais eficiente de usá-lo. Não há nenhuma taxa associada a essas transações.

Transações de Débito/PIN : essas são transações de PIN que são boas para os comerciantes que desejam devolver o dinheiro. Não há nenhuma taxa associada a essas transações.

transações em caixas eletrônicos

Você pode sacar dinheiro em caixas eletrônicos em todo o mundo. Visite myWisely.com para encontrar caixas eletrônicos gratuitos nas proximidades ou baixe o aplicativo móvel gratuito myWisely.

Como ativar o cartão Wisely Pay em activatewisely.com

Faça login na sua conta Wise por meio do aplicativo ou site. No site, clique Cartão de débito . Você pode acessar sua conta acessando o Conta guia no aplicativo. Selecione Ative seu cartão . Introduzir o 6 dígitos código abaixo do seu nome no cartão.

Para titulares de cartões dos EUA

Enquanto estiver nos EUA, você deve ativar seu cartão de crédito emitido nos Estados Unidos em Wisely.com. Para ativá-lo, siga estas etapas.

Visite o seu Conta sábia . No site, clique Cartão de débito ; quando estiver no aplicativo, toque em Conta . Selecione Ative seu cartão . Em seu cartão, você encontrará um 6 dígitos código abaixo do seu nome. Defina seu ALFINETE .

Como faço para ativar e acessar meu cartão Wisely Direct

Visite o site oficial da Wisely, https://www.activatewisely.comou dar 1-866-313-9029 uma chamada para ativar seu cartão direto em wisely.com. Agora você deve decidir sobre seu PIN (Número de Identificação Pessoal) para que seu Wiselycard possa ser ativado.

Gostaria de saber como o Wisely Pay funciona em telefones celulares e como você pode fazer login nele? Em seguida, siga estas etapas. Para fazer um pagamento, você deve entrar em sua conta em seu dispositivo móvel.

Para começar, basta ativar seu cartão em activatewisely.com ou baixe o aplicativo myWisely. Depois de baixar o aplicativo, você pode gerenciar sua conta verificando seu saldo. Você pode atualizar seu cartão para usar os recursos de sua conta premium. Verifique se você tem fundos suficientes em sua conta para pagar suas contas online.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Por que você deve escolher MyWisely?

É importante observar que várias empresas oferecem cartões de crédito, cartões de pagamento e cartões de débito na Internet. O que te torna diferente das outras pessoas ao seu redor?

Pode ser sua aparência física, suas habilidades ou algum outro aspecto de sua personalidade, certo? Da mesma forma, para uma empresa ser bem-sucedida, ela deve agregar valor a seus clientes-alvo em potencial. MyWisely é uma boa escolha para gerenciar finanças, mas deve haver uma boa razão para fazê-lo.

Pode haver uma grande dúvida que está passando pela sua cabeça. Não é um cartão de crédito, mas um cartão de débito. Qual é a razão? Não adiciona nenhum crédito à sua conta.

Quanto você pode sacar de uma só vez?

Tanto quanto sabemos, o valor que pode ser retirado de um caixa eletrônico com o cartão myWisely é desconhecido. No entanto, podemos prever isso com base nos dados encontrados. A revista Forbes aconselha os leitores que o limite de retirada do caixa eletrônico deve estar entre US$ 300 e US$ 1.000.

Seja qual for o caso, sabemos quanto dinheiro você pode obter de um caixa de balcão. Ao adicionar o seu cartão myWisely para sua bolsa ou bolso todos os dias, você tem acesso a até $ 25.000 por ano.

Como obter um myWisely Mastercard 2023 | activatewisely.com ativar cartão

Para obter o seu cartão de pagamento, existem três maneiras. Aqui estão algumas apresentações para cada um deles.

Entrega instantânea para você – Seu empregador pode entregar a você um cartão de emissão instantânea – sem equipamentos sofisticados, apenas um cartão físico no local de trabalho. O cartão chega até você em uma viagem – Você pode solicitar que um cartão myWisely seja enviado para o seu endereço para que você possa recebê-lo em uma boa viagem. Você pode fazer isso sozinho – Uma pessoa não pode estar envolvida no processo para a terceira opção. É possível você cadastrar o cartão por conta própria e receber na sua casa de carona.

Você receberá seu cartão de pagamento dentro de uma semana após a inscrição; lembre-se de contar apenas os dias úteis.

Por que meu cartão Wisely recusa sempre que tento fazer pagamentos?

Se você atingir o limite de gastos do seu cartão Wisely, não poderá mais usá-lo para gastar dinheiro. Usando o aplicativo myWisely, você pode verificar ou ajustar esse limite de gastos a qualquer momento.

Da mesa do autor

Quem usa os Cartões Wisely Pay e Wisely Direct não pode ignorar as vantagens que eles oferecem. A folha de pagamento pode ser recebida até dois dias antes com a ativação do cartão sabiamente, e espero que agora você saiba como ativar Wisely.com em 2023. Então, isso é tudo que temos para você neste tópico. Em breve, apresentaremos alguns novos tópicos interessantes. Mas, se você tiver alguma dúvida sobre isso, pode nos perguntar na seção de comentários.

