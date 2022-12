Como ativar o cartão de crédito Gap em gap.com/activate em 2023

GapCard, cartão de crédito da empresa, vem em diferentes versões. Existem duas opções básicas de cartão: uma opção somente de loja que funciona na Gap e Banana Republic, bem como na Athleta, Old Navy e Intermix. Você também pode fazer compras online com ele.

Há também um cartão Visa oferecido pela Gap que é afiliado à Visa. Com este cartão, você pode usar Visa em qualquer lugar que aceite Visa, mas em um ritmo mais lento do que nas lojas da família Gap.

Você pode obter um adiantamento em dinheiro com seu cartão Visa por uma taxa de 4% ou um mínimo de $ 10, o que for maior. Mas muitos usuários não sabem como o Gap.com é ativado. Essa é a razão pela qual estamos aqui. Neste artigo, você verá como ativar o cartão de crédito Gap.com.

Por que escolher o cartão de crédito Gap.com?

Este cartão é mais adequado para quem já faz muitas compras na Gap e em outras lojas da Gap Inc. Por causa das recompensas e vantagens, este cartão é mais eficaz. Além de frete grátis, pontos de bônus trimestrais e um dia de venda escolhido pessoalmente, você pode facilmente alcançar o status Gap Silver gastando pelo menos $ 1.000 por ano nas lojas Gap Inc.

O titular do cartão Gap Inc. ideal provavelmente compra em sua loja local pelo menos uma vez por mês para si e suas famílias.

Além disso, o titular do cartão ideal deve ter certeza de não ter saldo de um mês para o outro ou faltar pagamentos. No entanto, pode não valer a pena o risco por causa da alta TAEG e taxas.

O que é Gap.com/Activate? Como Ativar o Cartão de Crédito Gap?

Leva apenas alguns minutos para ativar um cartão de crédito Gap. Usando seu site oficial https://www.gap.com/activatevocê pode ativar seu cartão de crédito Gap em questão de minutos.

Vamos para gap.com/activate no navegador padrão do seu celular.

Em seguida, clique no Ativar botão depois de inserir seus dados.

Você só precisará disso para ativar seu cartão de crédito Gap. Gostaria de ativar o seu cartão de crédito Gap de outra forma? O que temos está aqui! Para ativar o seu cartão de crédito Gap, ligue para 866-755-8097 e forneça todas as informações relevantes sobre seu cartão de crédito.

Quais são as ofertas de lacunas de recompensas e benefícios?

A primeira vez que o titular do cartão comprar mercadorias da Gap, receberá um desconto de 20%. Um ponto é concedido para cada dólar gasto nas lojas Gap. Se você usar um cartão Visa para fazer uma compra em uma loja que não seja a Gap, receberá um ponto para cada dólar gasto. Com esses pontos, as transações na loja Gap feitas com o cartão recebem 5% de desconto, pois todos os 500 pontos podem ser trocados por US$ 5 em prêmios.

Além disso, os titulares de cartões têm direito a uma série de descontos e ofertas especiais. Além de ganhar pontos extras às terças-feiras, há desconto de 10% em todas as mercadorias nos aniversários e isenção da política de devolução às terças-feiras.

Com as compras qualificadas, os membros desbloqueiam níveis mais altos de status de associação e benefícios extras. No total, são três níveis:

ESSENCIAL: Gastar $ 500 ou mais em uma marca por ano.

ENTUSIASTA: Os membros do cartão podem atingir o nível Entusiasta gastando de US$ 500 a US$ 999 anualmente.

ÍCONE: Assinatura com 5.000 pontos ou gastos com marca de US$ 1.000 ou mais.

Como Sincronizar Cartas no Gap 2023 | Gap.com Ativar

É necessário registar-se para acesso online para efetuar pagamentos online com cartão de crédito Gap. Para fazer isso, siga estas etapas:

Logar em Serviço de conta do titular do cartão Você precisará do número da sua conta e do CEP. Para se registrar, siga as instruções na tela.

Você pode concluir o pagamento depois de concluir o processo de registro. Veja como fazer:

Inicialmente, digite seu nome do usuário e senha na página de login para acessar sua conta de cartão de crédito Gap. Então clique Pague sua conta . Depois disso, você precisará inserir o nome do seu banco, o número da conta e o número de roteamento do seu banco. O valor do seu pagamento será exibido. Se você tiver um saldo, um saldo de extrato anterior ou seu saldo atual até o saldo devido, poderá pagar o pagamento mínimo devido. Faça o seu pagamento.

Usando o Pague como convidado O recurso na página Serviços de conta do associado do cartão é outra opção se você não quiser fazer login. Será necessário fornecer seu nome, endereço e número do seguro social para concluir o processo. Em seguida, siga as instruções para enviar seu pagamento.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Quais são as taxas de juros e os termos do cartão de crédito Gap?

A mercadoria da marca Gap é o único item elegível para o Desconto inicial. Não há produtos de terceiros elegíveis para esta promoção. Não é obrigatório que as lojas da família Gap participem das Terças-feiras de Desconto.

Essas marcas, juntamente com as lojas Old Navy, Banana Republic, Athleta e Banana Republic Factory, estão excluídas. Aproximadamente 10% superior à taxa média de juros dos cartões de crédito bancários, a taxa anual (APR) desses cartões é de 25,99%.

Os pontos do cartão de crédito Gap expiram?

Se você não comprar algo dentro de 12 meses após ganhá-los, eles expiram. É importante observar que você não receberá nenhum benefício monetário a menos que faça uma compra com os pontos.

Posso usar meu cartão de crédito Gap online?

É melhor usado na Gap e em suas marcas irmãs, seja pessoalmente ou online, para obter o melhor valor do cartão de crédito Gap Good Rewards Mastercard®. Com este cartão, você pode economizar na compra de roupas sem anuidade emitida pelo Barclays.

Existe um aplicativo para o cartão de crédito Gap?

Sim, há um aplicativo disponível. Assim, no aplicativo, você encontra e aplica as melhores ofertas e códigos promocionais. Com apenas alguns toques, você pode acessar e resgatar suas recompensas, GapCash e muito mais.

Meus pontos serão combinados se eu tiver vários cartões de crédito da Gap Inc.?

É possível que o novo Programa de Recompensas acumule pontos para ambos os cartões Gap Inc., desde que seu endereço de e-mail e número de telefone permaneçam os mesmos. Para obter ajuda para vincular suas contas, ligue para 1.800.GAPSTYLE (1.800.427.7895).

Da mesa do autor

Então, isso é tudo que temos para você sobre como o cartão de crédito Gap.com é ativado. Espero que você ache este artigo útil. Mas, suponha que caso você precise de mais ajuda, comente abaixo e nos avise.

GUIAS RELACIONADOS: