Como ativar o Destiny Card em destinationcard.com Login (2023)

O Destiny Card é um dos melhores cartões para pessoas com pontuação de crédito abaixo da média ou absolutamente nenhuma para provar aos bancos que são capazes. Como resultado, mais e mais pessoas estão aproveitando o cartão de destino e procurando maneiras de ativá-lo em destinationcard.com/activate. Então, se você é um deles, você está com sorte porque vai explicar isso aqui com precisão.

O que é uma carta de destino?

Assim como qualquer outro cartão pré-pago, o cartão Destiny também é um cartão de crédito. E os cartões de crédito geralmente oferecem empréstimos não garantidos para compras que, de outra forma, são deduzidos imediatamente. Por outro lado, o Destiny Card oferece um tempo de retorno de 45 dias antes que o dinheiro seja deduzido de sua conta bancária.

No entanto, o Destiny Card difere dos demais por oferecer um cartão de crédito sem garantia sem avaliar sua pontuação de crédito. O cartão de destino é fornecido pela Genesis FS Card Service, Inc e o First Electronic Bank emite o cartão.

Como Solicitar o Cartão Destino?

Você pode solicitar o Destiny Card enviando uma solicitação para o cartão. Depois de aprovado, você receberá o cartão em sua casa pelo correio.

O processo de aplicação é realmente simples. Você só precisa ligar para 1-800-583-5698 e depois falar com o representante de atendimento ao cliente. Ele/ela irá guiá-lo através do processo completo. Depois disso, depois de passar no teste de aprovação, você receberá seu cartão pelo correio, que pode ser ativado lendo este guia.

Ative o Destiny Card em destinationcard.com/activate Login 2023

Se você foi aprovado para o cartão Destiny e o recebeu hoje, pode estar pensando em ativá-lo. Aqui estão os passos que você precisa seguir:

Em primeiro lugar, acesse este link. Depois disso, use as credenciais fornecidas com o cartão para fazer login no servidor seguro. Depois de fazer login, digite o número do seu cartão e a data de validade. Agora você terá que inserir o número CVV fornecido no verso do seu cartão. Não tenha medo. Estamos fornecendo a você o link direto para fazer login nos servidores protegidos. Agora tudo o que você precisa fazer é pressionar o botão Ativar botão, e seu cartão será ativado.

Como se registrar para uma conta Destiny?

Os cartões de crédito Destiny são, por padrão, MasterCards. Você pode se registrar para uma conta Destiny em seu site oficial. Aqui está um link. E aqui está o processo que você precisa seguir para se registrar em uma conta Destiny:

Acesse este link. Agora, do lado direito, abaixo da caixa de login, clique em Registre sua conta. Agora, na próxima página, insira o número do seu cartão, a data de nascimento e o número do seguro social. Clique em Continuar para a próxima etapa. Depois disso, você receberá um código de 6 dígitos no seu número de telefone registrado. Digite-o para confirmar sua conta.

Quais são as vantagens do cartão Destiny?

Existem muitas vantagens se você está pensando em obter uma carta Destiny. Alguns deles são:

Nenhuma pontuação/histórico de crédito é necessário: Se você é um jovem ou alguém novo em um emprego, encontrará o Destiny Card o melhor. Não exige que você tenha um bom histórico de pagamento de crédito. Você pode solicitar o Destiny Card e começar a construir sua pontuação de crédito ali mesmo.

Se você é um jovem ou alguém novo em um emprego, encontrará o Destiny Card o melhor. Não exige que você tenha um bom histórico de pagamento de crédito. Você pode solicitar o Destiny Card e começar a construir sua pontuação de crédito ali mesmo. Pré-Qualificação Fácil: Assim como dissemos, se você for alguém novo em um emprego sem absolutamente nenhum histórico de crédito, ainda poderá obter o Cartão Destiny. Além disso, o processo de aprovação não leva mais de 5 minutos.

Assim como dissemos, se você for alguém novo em um emprego sem absolutamente nenhum histórico de crédito, ainda poderá obter o Cartão Destiny. Além disso, o processo de aprovação não leva mais de 5 minutos. Todos os relatórios do Bureau de Crédito: Se você possui seu cartão Destiny, pode começar a construir sua pontuação de crédito porque o cartão Destiny se reporta às três principais agências de crédito. Isso significa que, depois de comprar produtos usando um cartão Destiny, você terá direito a empréstimos maiores.

A linha inferior | Ative seu cartão de destino (requer login)

Bem, isso é tudo que temos aqui sobre como você pode ativar seu cartão Destiny 2023. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Agora que você já sabe como ativar o cartão de destino em destinationcard.com/activate, sugerimos que use o cartão de forma eficiente e cuidadosa.

Estamos dizendo isso porque, embora os cartões de crédito sejam muito úteis, eles podem ter efeitos adversos se as dívidas não forem pagas em dia. Com isso dito, se você tiver alguma dúvida, não deixe de comentar abaixo.

