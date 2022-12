Como baixar e instalar o OptiFine no Minecraft (2023)

Jogo Minecraft que foi lançado no ano de 2011 e, a partir de agora, tem mais de 112 milhões de membros ativos de todo o mundo! Neste jogo, os jogadores exploram um mundo 3D e precisam sobreviver nele. A única desvantagem deste jogo é que seus gráficos não são tão atraentes quanto seus concorrentes. No entanto, os jogadores podem usar o mod OptiFine para superá-lo.

O que é o OptiFine?

OptiFine é um dos mods mais usados ​​para o jogo Minecraft. Este mod otimiza os gráficos do Minecraft e oferece um desempenho suave. Além disso, adiciona várias opções de vídeo às configurações do Minecraft.

NOTA: OptiFine está disponível apenas para instalação no computador. Você não pode usar o OptiFine para Minecraft no seu celular ou em qualquer outra plataforma.

Abaixo, listamos alguns dos métodos mais úteis que você pode usar para instalar o OptiFine em seu computador.

No entanto, você deve baixar o mod OptiFine e preparar seu Minecraft antes de iniciar o processo de instalação. Com a ajuda deste tutorial, você poderá instalar as seguintes versões:

Optifine 1.14.4

Minecraft optifine 1.14.3

Otimização do Minecraft 1.15

Baixar Optifine 1.14.2

Optifine 1.16.1 e 1.16.2

Como baixar o OptiFine 1.16 e preparar o Minecraft para ele?

Passo 1- Inicie um navegador da web em seu computador e vá para este ‘https://optifine.net/downloads‘ ligação.

Passo 2- Clique em ‘Download,’ que você encontrará no canto superior direito desta janela.

Etapa 3- Agora, verifique se o Minecraft está atualizado para sua versão mais recente. Se não, atualize-o.

Passo 4- Determine o caminho onde você salvou os arquivos de instalação do Minecraft.

Método 1: Usando o instalador OptiFine.

Passo 1- Em seu computador, navegue até o local onde você baixou o OptiFine.

Passo 2- Clique duas vezes no arquivo de configuração. Você notará que a janela de instalação aparece em sua tela.

Etapa 3- Clique nos pontos horizontais ao lado do ‘Pasta‘ barra de endereço na tela de instalação.

Passo 4- Na nova janela que aparece, digite o caminho do endereço do diretório do Minecraft e clique no botão ‘Abrir‘opção. Esta etapa garante que o OptiFine seja instalado no diretório do Minecraft.

Passo 5- Você será levado de volta à tela de instalação. Aqui, clique na opção ‘Instalar’. Em seguida, clique em ‘OK‘ a partir do prompt.

Passo 6- Agora, inicie o Minecraft usando o atalho no seu computador. Na página inicial, clique no botão ‘Instalações‘ aba.

Passo 7- Clique no ‘Adicionar novo‘opção. Ao fazer isso, uma nova janela aparecerá na tela.

Passo 8- No ‘Nome‘ caixa de texto, digite qualquer nome para sua configuração OptiFine.

Passo 9- Clique na caixa suspensa ao lado de ‘Versão‘ caixa de texto e selecione ‘liberar OptiFine‘ da lista.

Passo 10- Uma vez selecionado, clique no botão ‘Crio‘ opção para salvar as alterações.

Passo 11- Para executar o OptiFine no Minecraft, clique na seta para cima ao lado do ‘REPRODUZIR‘opção. Em seguida, selecione a configuração do OptiFine na lista e clique no botão ‘REPRODUZIR‘ botão.

Método 2: OptiFine usando Forge

Se você pretende usar o OptiFine no Minecraft através do Forge, você deve ter este software instalado em seu computador.

Passo 1- Copie o arquivo de configuração OptiFine que você baixou em seu computador.

Passo 2- Inicie o Minecraft usando o atalho em seu computador. Na página inicial, clique no botão ‘Instalações‘ aba.

Etapa 3- Aqui, clique no ‘Último lançamento‘ da lista de opções que aparecem na tela.

Passo 4- Na nova janela, clique na seta ao lado do ‘Diretório de jogos‘ caixa de texto. A pasta de instalação do Minecraft será aberta no seu computador.

Passo 5- Crie uma nova pasta com o nome ‘modificações‘ nesta pasta. Na pasta mods, cole o arquivo de configuração OptiFine que você copiou na primeira etapa.

Passo 6- Para executar o OptiFine no Minecraft através do Forge, clique na seta para cima ao lado do ‘REPRODUZIR‘opção. Em seguida, selecione ‘forja‘ na lista e clique no botão ‘REPRODUZIR‘ botão.

Conclusão:

Estes são os métodos que você pode usar para baixe e instale o mod OptiFine no Minecraft. Você pode experimentar gráficos melhores e jogabilidade suave. Se você conhece algum método melhor para instalar o OptiFine no Minecraft ou se tiver alguma dúvida sobre os métodos listados acima, informe-nos na seção de comentários abaixo.