como chegar, o que fazer e onde comer 

Foto: Alex Oliveira/Setur/Divulgação

Morro de São Paulo faz parte do município baiano de Cairu, localizado no baixo sul do estado. O local é uma ilha, que faz parte do arquipélago baiano de Tinharé, e não circulam carros de turistas por lá. Apenas carros 4×4 e motos de agências de passeio, quadriciclos, e carrinhos de mão.

Morro, como é conhecido pelos baianos, é um destino com praias incríveis e é perfeito para quem quer relaxar nas águas cristalinas, passear pelo centro cheio de charme. Para os baladeiros, uma boa notícia: a noite de Morro, especialmente na alta temporada, costuma ser bastante agitada.

Neste guia, o turista, seja baiano, brasileiro ou de fora do Brasil, vai encontrar as principais informações para curtir Morro de São Paulo o melhor jeito – e para todos os bolsos. Aqui, você encontra como chegar neste paraíso, o que fazer, quando ir, onde ficar e onde comer, além de conhecer um pouco da história da região. Confira:

História

Morro de São Paulo foi descoberta no ano de 1531 pelo navegador por português Martin Afonso de Souza. Ao longo dos anos, foi alvo de pirataria e contrabando de mercadorias pela ótima localização próxima da costa e da capital Salvador.

A ilha recebe este nome porque no dia de São Paulo – 29 de julho – Morro foi considerado o primeiro povoado europeu, sendo sede da capitania de Ilhéus. Pouco tempo depois a sede foi remanejada para outro local, porém a colonização prosseguiu e o nome também: Morro de São Paulo.

Atualmente, grande parte dos nativos da ilha vivem em um vilarejo ao lado de Morro de São Paulo.

Como chegar em Morro de São Paulo

Foto: Divulgação / Biotur

Como dito anteriormente, a ilha de Morro de São Paulo não tem acesso via carro. Para chegar lá, necessariamente é preciso pegar algum transporte marítimo. Mas há diferentes formas de ir para Morro. Confira:

O primeiro passo é pegar o Ferry-boat em Salvador até Bom Despacho, na Ilha de Itaparica. De lá, você pode optar por carro, ônibus ou transfer para chegar até Valença.

Em Valença, você vai parar em um dos vários estacionamentos perto do cais – caso esteja de carro – e pegar um barco ou lancha rápida para Morro de São Paulo.

Caso opte por ônibus, a passagem pode ser comprada no terminal de ônibus em Bom Despacho. e preferir, você pode comprar com antecedência pelo site da Clickbus (coloque Bom Despacho como origem e Valença como destino).

O percusso de carro dura aproximadamente 2 horas, enquanto a travessia do ferry-boat demora cerca de 50 minutos. Já a travessia de Valença para Morro de São Paulo leva cerca de 30 minutos. A passagem deve ser comprada na hora.

Via terrestre até Valença

Você pode ir de carro para a Ilha de Itaparica. Para isso, saia de Salvador pela BR-101 até Santo Antônio de Jesus, siga até Nazaré das Farinhas, via BA-028, e, por último, percorre a BA-001, que liga Nazaré à ilha. O percurso, desde o início da BR-324 até o terminal de Bom Despacho, é realizado em cerca de 3h30 (270km).

Da ilha, siga até Valença. Lá, em Valença, você vai parar em um dos vários estacionamentos perto do cais – caso esteja de carro – e pegar um barco ou lancha rápida para Morro de São Paulo.

Catamarã é a opção mais rápida para chegar em Morro de São Paulo. A embarcação sai do Terminal Marítimo – próximo ao Mercado Modelo – e vai direto para Valença. A travessia dura cerca de 2 horas.

No entanto, pelo fato da embarcação balançar muito, é comum que muita gente acaba enjoando.

Essa é uma das opções, mas claro que pare quem pode. Se você tem dinheiro, você pode pegar um transfer aéreo direto para Morro de São Paulo. Lá na ilha de Tinharé, o avião pousa no aeroporto regional de Cairu.

Quando ir

Morro tem clima estável durante quase todo o ano e o sol sempre aparece na ilha. As chuvas são bem distribuídas ao longo do ano, o que quer dizer que é difícil passar vários dias com o tempo fechado. Ou seja, é uma época do ano boa para pegar praia em qualquer estação.

No entanto, para quem gosta de maior badalação e movimento, o verão é a melhor época para ir a Morro de São Paulo. Entre os meses de dezembro e fevereiro, as festas são frequentes, o clima é perfeito para um bom banho de mar.

Foto: Divulgação / Prefeitura de Cairu

O que fazer

Como um bom destino no litoral, as principais atrações de Morro de São Paulo são justamente as praias. Em Morro, são cinco praias – e elas não têm nome e são identificadas por números. Mas além das praias, a ilha também tem outros atrativos. Confira as melhores programações de Morro:

A primeira praia é a mais perto do cais, logo, não está entre as melhores – e também por ser bem pequena. É que fica mais perto do centro da ilha e costuma ser frequentada por surfistas.

Considerada a melhor de Morro de São Paulo, a segunda praia geralmente é a mais cheia, com muitas barracas – que de noite viram restaurantes – mar calmo e bem azul. As pousadas mais caras estão por lá.

É uma atração imperdível para quem gosta de aventura. A tirolesa começa no alto do Centrinho (a entrada é perto do cais de Morro) e acaba na Primeira Praia.

O Centrinho é um passeio obrigatório para quem vai à Morro. No local tem restaurantes para todos perfis e uma feirinha com barraquinhas de artesanato e uma igreja.

O Mirante do Farol é um dos locais onde você pode ver o pôr do sol – e de graça. No entanto, para chegar é preciso subir uma ladeira com escadarias. É provável que você encontro músicos tocando e um vendedor de bebidas.

Outro ponto é o Mirante da Fortaleza de Tapirandu ou Mirante do Forte, que fica logo após a primeira subida do cais de Morro.

A Toca do Morcego é o local mais descolado que você vai encontrar para ver o pôr do sol em Morro de São Paulo. O local, um bar, atrai muitos turistas e tem sempre programação musical com bandas e DJs, além de ótimos drinks.

Onde ficar

A Pousada Minha Louca Paixão está localizada na Terceira Praia, em Morro de São Paulo, a poucos passos das piscinas naturais e do centro da cidade. A propriedade também fica perto das principais atrações noturnas da ilha.

A Pousada Bahia Bacana está localizada na Primeira Praia e dispõe de piscina ao ar livre de borda infinita. Um buffet de café da manhã está incluído, bem como o Wi-Fi gratuito.

O One Beach Boutique Hotel oferece acomodações à beira-mar, a poucos passos da Primeira Praia, e oferece várias comodidades, como bar, lounge compartilhado e área de praia privativa. A propriedade oferece serviço de quarto, concierge e Wi-Fi gratuito em todas as áreas. Algumas unidades possuem varanda com vista do mar.

Oferecendo piscina ao ar livre durante o ano todo e vista do mar, a Pousada Bahia Tambor está situada em Morro de São Paulo, a uma curta caminhada da Segunda Praia.

Situado no centro da vila de Morro de São Paulo, o Che Lagarto hostel oferece quartos bem iluminados e instalações coloridas perto de praias, lojas e restaurantes. O Wi-Fi gratuito está à sua disposição neste hostel.

Onde comer

O restaurante de culinária italiana fica localizado no coração do Centrinho de Morro, Praça Aureliano Lima. O local abre apenas para o jantar e o cardápio é variado, com opções de carnes e frutos do mar, além de opções vegetarianas e veganas, mas a predominância são as massas.

O restaurante especializado em frutos do mar serve um dos melhores pratos de peixe de Morro de São Paulo. Fica localizado na Segunda Praia e tem um clima bem aconchegante.

Experimente o filé de dourado que vem acompanhado de arroz, batata, feijão, farofa e salada, o bobó de camarão ou a moqueca de siri.

Sambass Café Restaurante

Também na segunda praia, os pratos do Sambass têm influência das culinárias baiana, italiana e francesa. O ambiente do restaurante é, ao mesmo tempo, descolado e bem ajeitado.

Está em busca de um restaurante italiano em Morro de São Paulo? A Cantina Barolo é um dos mais tradicionais do destino. O local traz um ambiente bastante amigável. Em um espaço pequeno e intimista, todos os clientes são bem atendidos na cantina.

Restaurante Mediterrâneo

É um dos restaurantes mais tradicionais da vila. O lugar é aconchegante, com atendentes atenciosos e pratos bem preparados, servidos em porções generosas. Aqui, vale provar a Moqueca Mediterrâneo, a casquinha de siri, o peixe grelhado no molho de camarão com arroz, purê de batata e saladas.

