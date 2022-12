como chegar, o que fazer, quando ir e onde ficar

Barra do Itariri é um dos pontos a se visitar na região do Conde

A Linha Verde, na Bahia, tem inúmeros encantos, alguns mais famosos do que os outros. Muitos turistas que visitam o estado colocam no roteiro locais como Praia do Forte e Costa do Sauípe, mas a região possui outros encantos, como é o caso do Conde. A cidade abriga o Sítio do Conde e possui ao todo dez pequenas praias.

O Conde tem as águas mais calmas da Linha Verde. No entanto, é um dos destinos mais distante de Salvador – a 157km. A cidade possui uma natureza privilegiada com lindas praias, dunas e rios e soube preservar suas construções coloniais.

Neste guia, o turista, seja baiano, brasileiro ou de fora do Brasil, vai encontrar as principais informações para curtir o Conde do melhor jeito – e para todos os bolsos. Aqui, você encontra como chegar neste paraíso, o que fazer, quando ir, onde ficar e onde comer, além de conhecer um pouco da história da região. Confira:

História

O território onde hoje está situado o município de Conde era habitado pelos tupinambás. Com a concessão de Garcia D’avila, colonos portugueses exploram as terras e a partir disso criou-se o povoado de Itapicuru de Baixo. No ano de 1806, a então freguesia foi elevada à categoria de vila, com o nome de Vila do Conde.

Como chegar no Conde

O acesso ao Município é feito pelas vias BA-233, BR-101, BA-093, BA-324, BA-099 e pela Linha Verde, uma estrada de 142km que liga o Estado da Bahia ao de Sergipe pelo litoral. Conde é ainda servido por três linhas regulares de ônibus diariamente. A cidade está a 179km do Aeroporto Internacional de Salvador e a 150km de Aracaju, capittal de Sergipe.

Quando ir

A melhor época para curtir o Conde plenamente é viajando no verão ou outras estações amenas. Assim, poderá aproveitar todas as praias com um sol a pino. No verão, o vilarejos costuma receber mais visitantes, mas nada extraordinário, sendo fácil achar espaços tranquilos para lagartear. Evite os meses de abril a junho quando chove mais na região.

O que fazer

A 6km do centro do Conde, o Sítio do Conde tem uma praia extensa faixa de areia e mar calmo. Há opções de pousadas e restaurantes no local.

A duna de aproximadamente 20m permite que se escorregue sobre uma prancha desde o topo até as águas avermelhadas do rio. Para chegar até a à duna, pegue um barco em Poças – o trajeto dura cerca de 45 minutos – ou em Siribinha, em apenas 10 minutos.

O povoado fica 16km do Sítio do Conde, por uma estrada de terra. Está localizado na foz do Rio Itapicuru e é cercado por dunas e coqueirais. Na Barra de Siribinha foram rodadas cenas do filme Tieta do Agreste, inspirado no romance de Jorge Amado.

Há opção de passeios de bugre pelas dunas e de barco pelo Rio Itapicuru. A praia do local possui mar calmo.

Há 13km do Sítio do Conde, é uma das mais belas paisagens do litoral baiano. Fica localizada na na foz do Rio Itariri, com coqueirais e áreas de mangue.

Na maré baixa, formam-se bancos de areia que permitem atravessar o canal e caminhar até as dunas. A praia é tranquila.

Onde ficar

Hotel Praia do Conde / Foto: Booking

Situado na Praia do Conde, este hotel dispõe de uma grande piscina ao ar livre, rodeada por palmeiras e quiosques. O café-da-manhã é servido diariamente no restaurante, e o Wi-Fi está disponível gratuitamente.

O fica a 2 km do bairro Vila de Sítio do Conde e a 170 km do Aeroporto Internacional Deputado Luís Eduardo Magalhães, em Salvador. Para sua maior comodidade, o estacionamento privativo é gratuito.

Situado em Conde, a 34 km de Baixio, o Hotel Praia do Conde dispõe de uma piscina ao ar livre com toboágua, aberta o ano todo. Você poderá desfrutar do restaurante na propriedade. Há WiFi em todos os ambientes e estacionamento privativo no local, ambos oferecidos gratuitamente.

Situada em Conde, a 1,6 km do Sítio, a Pousada Club de Poças oferece acomodações com restaurante, estacionamento privativo gratuito, piscina ao ar livre e lounge compartilhado. A propriedade fica a 2,6 km de Pedras, a 15 km de Vila Velha e a 20 km de Barra do Itariri. O WiFi gratuito e serviço de quarto estão disponíveis.

Localizado em Conde, a 70 metros da Praia do Sítio do Conde, o Hotel Pousada Oasis oferece acomodações com restaurante, estacionamento privativo gratuito, piscina ao ar livre e bar. A 5 km do Sítio e a 9,1 km de Vila Velha, a propriedade dispõe de jardim e terraço. A acomodação oferece recepção 24 horas, transfer (aeroporto), lounge compartilhado e Wi-Fi gratuito em todas as áreas.

Onde comer

Zecas e Zecas – culinária brasileira Rua Praça Arsenio Mendes, 53, Sitio do Conde

– culinária brasileira Pizzaria Salinas Avenida Beira Rio, Sítio do Conde

Rio Mar Recanto do Sossego Rua Lino Gomes, Barra do Itariri, Conde



