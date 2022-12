Nunca é tarde para começar a se planejar e, assim, organizar os próximos passos que serão dados na vida acadêmica ou profissional. O processo pode ser difícil na primeira vez, mas, à medida que você cria o hábito de planejar os seus objetivos, você terá mais prática nessa atividade e, consequentemente, poderá montar fluxos mais viáveis.

Isto é, pode ser que, no começo, você coloque uma meta um pouco acima do seu limite, o que pode causar frustração mais tarde. Porém, faz parte da aprendizagem. Mais adiante, você já saberá um pouco mais sobre o que é viável ou não, construindo um plano mais qualificado para os seus objetivos.

Neste texto, portanto, trouxemos algumas dicas que podem ajudá-lo a dar os primeiros passos. Acompanhe para saber mais.

Como começar a se planejar?

Não existe certo ou errado quando pensamos em como começar a se planejar. O que existe é a forma mais adequada para você. Isto é, cada pessoa pode ter a sua própria maneira de montar metas e de persegui-las. Porém, ainda assim algumas ações podem funcionar na maior parte dos casos, e é elas que descrevemos abaixo:

1. Pratique o autoconhecimento e avalie onde você está hoje

O autoconhecimento é um grande aliado dos nossos planejamentos para a vida. Quando conhecemos realmente quem somos, tendencialmente minimizamos as chances de fazer planos que ultrapassam os nossos limites e que não tenham relação com a nossa realidade.

Por isso, considere começar a refletir nesse sentido: Onde você está hoje? O que tem feito na sua rotina? Quais partes da sua rotina você gosta bastante e quais não? O que você acha que poderia ser diferente? E o que você acredita que está muito bom?

Tudo isso pode ajudá-lo a refletir no próximo passo. Continue lendo.

2. Descubra onde você quer chegar

Depois de ter uma visão mais clara do local que você ocupa nos dias atuais, comece a refletir sobre o local que você deseja chegar. Você quer uma promoção? Quer um novo emprego? Quer se formar na faculdade? Comprar uma casa? Ter um filho?

Todos esses questionamentos podem ajudá-lo a começar a se planejar.

3. Crie um passo a passo para “chegar lá”

Com os seus sonhos descritos em um papel ou no computador, comece a refletir sobre todos os passos que são necessários para “chegar lá”. O que precisa ser feito para atingir determinados objetivos? Quais são as etapas que precisam ser concluídas?

4. Estabeleça prazos coerentes e hábeis

Além de saber quais são as etapas, você pode começar a se planejar descrevendo os prazos para cada passo que será dado. Afinal, apenas saber o que deve ser feito, sem um prazo claro, pode fazer com que você acabe procrastinando mais do que gostaria, concorda?

5. Comece com o que você tem

Não precisa deixar para começar a se planejar quando você já tiver em uma carreira X ou já tiver realizado o sonho Y. O planejamento pode ser feito a qualquer momento, levando em conta o que você tem hoje.

Não importa se os primeiros passos serão pequenos. Ninguém começa um novo projeto do topo. É preciso construir tijolinho por tijolinho.

Boa sorte!