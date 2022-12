Quer aprender a como começar o dia com mais energia e disposição? Está precisando de mais ânimo na hora de iniciar a sua rotina corrida? Bem, apesar de não existir fórmula mágica para tal resultado, algumas medidas podem, realmente, trazer efeitos interessantes. Por isso, neste texto nós elencamos algumas dicas que podem ajudá-lo nessa missão. Acompanhe-nos.

Como começar o dia com mais energia e disposição?

Como mencionamos acima, não existe método infalível para começar o dia com mais energia e disposição. Primeiramente, porque o nosso corpo sempre irá preferir prezar pelo armazenamento de energia, o que justifica a preguiça matinal. Segundo, porque caso a sua indisposição e falta de energia sejam frequentes, o ideal é conversar com um médico para avaliar a situação com mais atenção.

Contudo, às vezes, algumas mudanças na rotina já podem ajudar a melhorar a disposição no dia a dia. Quer ver como isso é possível? Então teste as nossas dicas a seguir!

1. Preparar a agenda na noite anterior

Preparar o seu dia na noite anterior pode ajudá-lo a ter uma visão mais clara do que será feito desde o momento em que você acordar. Assim, não precisa tomar decisões difíceis logo quando abre o olho, mas, sim, pode ir executando as tarefas que já haviam sido listadas.

Portanto, considere sempre preparar o seu dia com certa antecedência, pois isso pode ajudá-lo a começar a rotina com mais tranquilidade.

2. Ter contato com a luz natural

O contato com a luz natural, logo após acordar, também ajuda a começar o dia com mais energia e disposição. Quando o nosso corpo tem esse contato com a iluminação natural, ele percebe que é o momento ideal para se manter mais ativo e atento, afinal, é dia. Por conta disso, se for possível, exponha-se ao sol durante alguns minutinhos – mas não se esqueça de usar protetor, ok?

3. Praticar exercício físico logo após acordar

O exercício não precisa ser feito imediatamente após sair da cama, é claro… mas praticar atividades físicas pela manhã também pode ajudá-lo a se sentir mais ativo. Afinal, você irá “acordar o seu corpo” e movimentá-lo. Além disso, a prática de exercícios físicos, por si só, é capaz de aumentar a nossa disposição e sensação de bem-estar, produzindo mais empolgação para os nossos dias.

4. Caprichar no café da manhã

Um bom café da manhã também pode ajudar na hora de começar o dia com mais energia e disposição. Para isso, siga as recomendações do seu nutricionista e inclua alimentos saudáveis no cardápio matinal, que realmente irão ajudar o seu corpo a se manter nutrido e saudável.

5. Fazer algo pela manhã que te faça feliz

Que tal separar um tempinho, de manhã, para fazer algo que traz felicidade para você? Pode ser uma volta no parque, a escrita de um diário ou leitura de um livro. Essa pequena atividade prazerosa pode ajudá-lo a começar o dia de outra forma, aumentando a disposição e o bem-estar por conta disso. Experimente e considere criar uma rotina matinal que mude a sua maneira de ver o seu dia! 🙂