Como concluir a redação: dicas incríveis

Como concluir a redação: confira as dicas incríveis que separamos

A nota da redação pode ser decisiva sobre a sua aprovação em um concurso ou em um vestibular. Ela também é essencial para a sua pontuação total da prova do ENEM, Exame Nacional do Ensino Médio.

Para te ajudar a entender como essa parte tão fundamental do seu texto deve ser escrita, o artigo de hoje trouxe dicas incríveis para quem quer fazer uma excelente conclusão dentro de uma redação. Vamos conferir!

Retome o seu argumento principal

O primeiro passo para idealizar a sua conclusão é ter em mente que você vai precisar retomar a ideia principal do seu texto. Se você optou por trabalhar com dois argumentos ou duas exposições, então você irá retomar as duas teses na conclusão.

O ideal é que o seu argumento esteja presente logo na primeira e na segunda linha do seu parágrafo de conclusão, uma vez que o parágrafo de conclusão precisa ser iniciado com a retomada da ideia principal. Logo, você já irá apresentá-la na primeira linha e pode usar até a segunda linha para fazer essa exposição.

Não traga informações novas

Tenha em mente que o objetivo da sua conclusão não é trazer informações novas. Assim, evite inserir novas ideias no último parágrafo do texto.

Reflexão

É recomendável que você termine o seu texto com uma reflexão. Ela pode ser feita de dois jeitos: na forma de um encaminhamento para o futuro ou apenas uma retomada geral do texto com outras palavras.

Use conectivos de conclusão

Toda a conclusão deve ser iniciada com conectivos de conclusão. Os conectivos são um dos elementos principais da sua redação. Sem eles, as ideias do seu texto ficam desconectadas e sem relação entre si.

Existem alguns conectivos específicos para a conclusão. Você irá colocá-los logo na primeira linha. Eles devem ser a primeira palavra do seu texto.

Confira alguns exemplos:

Em suma,

Portanto,

Assim,

Destarte,

Dessa forma,

Tamanho

Lembre-de se que o parágrafo de conclusão não deve ser tão grande: tente escrever de 4 a 7 linhas. Evite parágrafos longos, uma vez que eles podem prejudicar o seu texto com informações sem relação e redundantes.