Como configurar e fazer login na conta Amazon Smile (2023)

Como todos sabemos, a Amazon é uma das maiores organizações do mundo. E assim como toda grande organização, eles trabalham para a caridade. Da mesma forma, a Amazon Smile é uma dessas organizações de caridade que ajuda os menos favorecidos a realizar seus sonhos, é claro, com a ajuda de outras pessoas. Mas, hoje em dia, devido ao excesso de compras na Amazon, muitas pessoas não conseguem fazer login em sua conta Amazon Smile.

Suponha que você compre algo como um iPhone. Esse iPhone custa cerca de US$ 1.099. Portanto, a Amazon Smile doará 0,5% de $ 1.099 para a fundação Smile e ajudará os menos favorecidos. No entanto, esta é apenas uma ilustração e não um fato real, porque os iPhones não estão incluídos nos produtos elegíveis. No entanto, voltando à pergunta do post, aqui está nosso guia para acessar sua conta Amazon Smile.

Como funciona o Amazon Smile?

O Amazon Smile funciona de maneira diferente de outras organizações de caridade. Você não levanta fundos aqui. Em vez disso, você escolhe uma organização que deseja apoiar e compra. Assim como as compras na Amazon, você também pode usar contadores e armários do Amazon Hub.

Se a compra for elegível para o Smile, você poderá vê-la na página. Quando a compra real é feita, 0,5% é doado para sua organização de apoio.

As devoluções e substituições funcionam normalmente. No entanto, se você aceitar o reembolso do produto, a parte doada para a fundação Amazon Smile não será reembolsada. Isso significa que 0,5% não é devolvido para você. Agora que você sabe como o Amazon Smile funciona, veja por que você não pode fazer login ou como pode fazer login novamente.

Por que você não consegue fazer login no Amazon Smile?

Se você já estiver usando o Amazon Shopping, você se inscreveu para todos os produtos da Amazon, exceto AWS. Isso significa que você já tem acesso ao Amazon Prime Video, Audible, Kindle e, claro, Amazon Smile.

No entanto, caso você não consiga fazer login, pode haver dois motivos:

Você está fora do seu país: A partir de agora, o Amazon Smile funciona apenas nos Estados Unidos da América. Se você se inscreveu enquanto estava nos EUA com um número de telefone dos EUA, não poderá fazer login no Amazon Smile e solicitar produtos se mudar. Você habilitou o 2FA: Se você ativou a autenticação de 2 fatores, não poderá fazer login no Amazon Smile. Isso ocorre porque o 2FA leva em consideração a localização e, quando você estiver fora dos EUA, não permitirá que você faça login.

Como fazer login na sua conta Amazon Smile 2023

Se você já resolveu os dois motivos acima, não está pronto para fazer login na sua conta Amazon Smile. Basta seguir estes passos fáceis:

Acesse Amazon.com. Se você já possui uma conta, basta fazer login e inserir o código de 6 dígitos enviado para o seu telefone. De qualquer forma, você também pode abrir seu ID de e-mail e aprovar o Conecte-se. Agora feche amazon.com e vai para smile.amazon.com. Você será conectado diretamente. Nessa página, você verá uma opção informando Iniciar. Clique nisso. Agora você terá várias opções para selecionar qual ONG deseja apoiar. Você pode apoiar apenas um. Se você souber o nome, digite-o ou classifique-o categoricamente com as opções abaixo. Agora, depois de ter o nome, clique nele e você será direcionado para a página de compras da Amazon. No canto superior direito, você verá um banner que diz: Apoiando (nome da sua organização).

Agora compre qualquer coisa, e as compras elegíveis serão doadas 0,5% do custo do produto. Os produtos elegíveis terão um logotipo mostrando a elegibilidade para o Smile.

A linha inferior | amazonsmile entrar na minha conta

Se você não conseguir fazer login no Amazon Smile, pode ser porque você está fora do seu país ou porque habilitou o 2FA. Se nenhum desses for o motivo, você pode ter esquecido seu ID e senha. Portanto, redefina sua senha e tente novamente.

Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode fazer login na sua conta Amazon Smile. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Se você estiver tendo problemas com o idioma da sua conta da Amazon, consulte este guia para alterar o idioma na Amazon.

