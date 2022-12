como conseguir mais limite no cartão de crédito?

O Banco Inter é um banco digital sem custo para os seus clientes. A única forma de se tornar usuário dessa instituição é por meio do seu aplicativo, disponibilizado para Androids e iPhones (iOS), já que não conta com agências bancárias físicas.

Um dos diferenciais do Banco Inter para alguns dos outros bancos digitais é que o cliente não é cobrado por serviços como saques ou depósitos de boletos.

A instituição também passa a ser chamativa para consumidores que não desejam apenas utilizar uma conta corrente, mas também cartões de crédito.

Além de não cobrar tarifa anual e sua taxa de juros ser menor quando comparada com alguns de seus concorrentes, o Banco Inter possibilita liberar limite no cartão de crédito na hora que desejar, através de um valor disponível na conta poupança.

Para obter o “Mais limite de crédito” no Banco Inter, mediante a soma depositada na conta poupança, é necessário ser feito o investimento em um CDB, de modo que a aplicação é automaticamente convertida para função de cartão de crédito.

Como funciona o rendimento do serviço “Mais Limite de Crédito”?

O serviço “Mais Limite de Crédito” do Banco Inter pode ser utilizado por quanto tempo o usuário desejar, assim, o dinheiro pode ser resgatado na data que preferir, sem um agendamento prévio. Para ter o benefício, o único pré-requisito exigido é que o valor mínimo a ser aplicado seja de R$ 100,00.

O usuário do serviço também pode escolher qual parcela do valor investido pode ser liberada para crédito. Por exemplo, um cliente aplicou R$ 900,00, e deseja que só R$ 500,00 seja liberado como crédito. Então, a outra fração do valor de R$ 400,00 não se tornará um limite adicional.

Mais que os benefícios apresentados, outra característica do serviço “Mais Limite de Crédito” do Banco Inter é que o valor que permanece guardado fica rendendo até que essa quantia seja retirada da poupança.

O rendimento do recurso poupado se baseia na Selic. Quando a taxa básica de juros brasileira está acima de 8,5% ao ano, o valor investido na poupança rende 0,5% ao mês + Taxa Referencial (TR). Já no momento em que o juro base é igual ou menor a 8,5%, ela rende 70% da Selic + TR.

Como usar o “Mais Limite de Crédito” disponibilizado pelo Banco Inter?

Para ter acesso a função que libera mais limite no cartão de crédito do Banco Inter, basta acessar o aplicativo pelo celular e seguir os seguintes passos:

Realizar o cadastro seguindo as funções obrigatórias; Após o cadastro, selecionar no menu a opção “investir”; Ao abrir as opções, clique novamente na aba “investir”; Deslize a tela até encontrar alternativa “poupança”; Digite o valor que deseja aplicar e espere a autenticação via “i-safe”.

Através desses passos o seu dinheiro estará aplicado na poupança do Banco Inter e rendendo. Para que parte do valor ou o valor integral seja convertido em crédito, é necessário seguir mais alguns passos, que são:

No menu selecione em “investir”; Ao abrir as opções selecione novamente “investir”; Selecione a opção renda fixa e CDB Mais Limite de Crédito, colocando o valor a ser disponibilizado para confiança.

Quando a operação for confirmada pelo Banco Inter, o valor indicado será proporcionalmente convertido em crédito para o cliente, podendo ser utilizado até que o mesmo decida resgatar essa quantia.