Como consertar o plano de assinatura do Blink que não está funcionando em 2023

Blink desenvolve dispositivos de segurança inteligentes para proteger sua casa e escritório. Esses dispositivos oferecem vários recursos para proteger seu lugar, e mais recursos podem ser acessados ​​ao optar pelo plano de assinatura oferecido pelo Blink. Você obtém recursos como compartilhamento de vídeos, acesso ao histórico de vídeo, detecção de movimento de gravação e muito mais com o plano de assinatura.

Usuários de dispositivos Blink relataram que não conseguiram acessar os recursos oferecidos com o plano de assinatura depois que optaram por ele. Se você está enfrentando problemas com o Blink Subscription, este artigo é para você. Este artigo discute várias etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema do plano de assinatura do Blink.

Causas do plano de assinatura Blink não está funcionando

Você pode enfrentar esse problema devido a vários motivos, como-

Se sua avaliação gratuita expirou, você pode enfrentar esses problemas. Muitas pessoas optam pelo teste gratuito, mas após o término, você terá que pagar a assinatura para usá-lo. Se você não fizer isso, não poderá usar os recursos do plano de assinatura.

Se você inseriu os detalhes de pagamento errados, isso também pode causar esse problema. Quando isso acontecer, seu plano não será ativado e os recursos do plano podem não funcionar.

Se você não conseguiu conectar seu dispositivo Blink à sua conta, também pode enfrentar problemas com o plano de assinatura.

Se você tentar vincular uma conta Amazon diferente à sua conta Blink, também poderá encontrar o mesmo problema.

Consertar plano de assinatura Blink não funciona 2023

Está enfrentando problemas com sua assinatura do Blink? Abaixo estão algumas etapas de solução de problemas para corrigir o problema que você pode enfrentar com seu plano de assinatura do Blink.

Verifique se a avaliação gratuita está ativa

Se você estava usando o teste gratuito do Blink, verifique se o teste gratuito está ativo ou não. Se a avaliação gratuita expirou, você terá que pagar pelo plano de assinatura para continuar usando os recursos oferecidos na avaliação gratuita.

Verifique se sua assinatura está ativa

Outra coisa a fazer é garantir que seu plano de assinatura do Blink esteja ativo. Se o plano estiver inativo ou expirado, pode não funcionar. Para verificar sua assinatura do Blink, siga as etapas abaixo:

Ao telefone

Abra o Mercado Amazon aplicativo em seu telefone.

No aplicativo Amazon Marketplace, abra Cardápio e depois toque em Sua conta. Você terá que entrar em sua conta da Amazon se ainda não tiver feito isso.

Depois de fazer login em sua conta, selecione sua conta no menu superior.

Agora, toque em Associações e assinaturas .

Você verá todos os detalhes relacionados à sua assinatura do Blink.

Verifique se sua assinatura está ativa ou não. Se a assinatura estiver inativa, você terá que renová-la.

No PC

Vá para o Amazonas site em seu navegador.

Você terá que entrar em sua conta se estiver usando este navegador pela primeira vez para acessar o site da Amazon.

Agora, clique em Tudo e, em seguida, clique em Sua conta no menu que se abre .

Aqui, clique no Outras assinaturas opção.

Você verá os detalhes da sua assinatura do Blink. Certifique-se de que sua assinatura esteja ativa e, caso contrário, renove seu plano.

Conecte a mesma conta da Amazon com a conta Blink

Certifique-se de que a conta Amazon à qual seus dispositivos Blink estão conectados esteja conectada à sua conta Blink. Se você estiver usando uma conta Amazon diferente da sua conta Blink, não poderá vincular seus dispositivos Blink e enfrentará problemas com o plano de assinatura Blink. Se uma conta incorreta da Amazon estiver vinculada à sua conta Blink, você terá que desvincular a conta incorreta e vincular a conta correta. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Piscar aplicativo em seu telefone.

Aqui na página inicial, toque no botão Ícone da conta.

Agora, toque no Link para a conta da Amazon opção e depois Vincular contas.

Agora você terá que inserir as credenciais de login da sua conta Amazon. Certifique-se de inserir os detalhes da conta correta.

Uma vez feito isso, você terá conectado com sucesso sua conta Amazon à conta Blink.

Anexe seu dispositivo ao plano

Se o plano de Assinatura Blink não estiver funcionando, pode ser porque seu dispositivo não está conectado ao plano. Tente anexar seu dispositivo ao seu plano de assinatura do Blink para corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Mercado Amazon aplicativo em seu telefone.

Abra o menu no aplicativo e toque no botão Sua conta opção.

Entre na sua conta se for solicitado.

Feito isso, selecione o seu Conta no menu superior.

Aqui, toque em Associações e assinaturas .

Do lado direito do página de assinatura toque em Anexar dispositivo.

Agora, toque em Anexar plano a este dispositivo.

Siga as instruções na tela para conectar seu dispositivo ao plano.

Entre em contato com o suporte ao cliente

Se você ainda estiver enfrentando o problema, entre em contato com o suporte ao cliente Blink. Você pode entrar em contato com o suporte ao cliente através dos seguintes métodos-

Número de telefone- Para cidadãos dos EUA e Canadá, 781-332-5465 ou 1 833-392-5465 (número gratuito). Para cidadãos da Europa, +44 1158 384189

Para cidadãos dos EUA e Canadá, 781-332-5465 ou 1 833-392-5465 (número gratuito). Para cidadãos da Europa, +44 1158 384189 Página de Suporte ao Cliente- Link

Palavras Finais

Acima estão as etapas de solução de problemas para ajudar a corrigir o problema do plano de assinatura do Blink. Se você estiver enfrentando problemas com o plano de assinatura do Blink, siga as etapas mencionadas acima para corrigi-los. Esperamos que este artigo resolva sua dúvida e, se o fez, conte-nos na seção de comentários abaixo.

