Como corrigir o código de erro Hulu 2 (-998) de 8 maneiras fáceis

Com a biblioteca sob demanda do Hulu, os programas de TV sempre dominaram. No entanto, as grandes redes oferecem centenas de temporadas e milhares de episódios no serviço. Houve um declínio nessa biblioteca de conteúdo como resultado do surgimento de serviços de streaming específicos da rede, como Paramount + e Peacock da NBC.

Porém, alguns problemas incomodam os usuários que usam o serviço HULU por causa do código de erro 2 (-998). É por isso que estamos aqui neste artigo de solução de problemas; mencionamos algumas das correções que ajudarão você a resolver o código de erro Hulu 2 (-998).

Como corrigir o código de erro 2 (-998) no Hulu

Ao usar o aplicativo Hulu em seu smartphone ou televisão, seus planos de assistir seus filmes ou programas favoritos podem ter sido frustrados pelo código de erro do Hulu (-998). Não há necessidade de se preocupar, pois esse erro temporário pode ser resolvido com alguns truques. É importante lembrar que isso pode ser um problema de servidor com o Hulu. Você pode resolver o Código de erro Hulu 2 (-998) executando algumas etapas e métodos fáceis de solução de problemas mencionados abaixo. Portanto, vamos começar com eles:

Reinicie seu dispositivo

Antes de começar com outras correções possíveis, é recomendável reiniciar o dispositivo. Quando o dispositivo for reinicializado, todos os aplicativos e serviços executados em segundo plano serão encerrados, bem como falhas internas que podem estar causando problemas. Você pode verificar se o problema ainda existe ou não, reiniciando o dispositivo e iniciando o aplicativo Hulu assim que terminar.

Forçar parada do aplicativo Hulu

O problema pode ser resolvido forçando a parada e reiniciando o aplicativo Hulu se você usar um dispositivo Android, como um telefone Android ou Android TV. Você pode forçar o Hulu a parar seguindo as etapas abaixo.

Para usuários de telefones Android:

No menu, clique em Definições role para baixo e selecione aplicativos . Selecione Hulu da janela de aplicativos. Na parte inferior, toque em Forçar parada

É isso. Agora, verifique se o problema foi resolvido iniciando o aplicativo Hulu.

Para usuários de Android TV:

Vamos para Definições na TV Android. A seguir, abra o aplicativos cardápio Selecione os Hulu aplicativo e escolha Forçar parada

Na sua TV, inicie o aplicativo Hulu e veja se o erro ainda aparece.

Remover Cache DNS

O cache DNS é um armazenamento temporário de informações sobre o DNS anterior mantido por um sistema operacional ou navegador. Com o tempo, esse cache armazenado pode corromper ou ficar desatualizado, resultando em problemas. Você pode resolver o erro limpando o cache DNS se transmitir o Hulu em um computador. Você pode remover seu cache DNS seguindo estas etapas:

Inicialmente, na barra de pesquisa, digite Prompt de comando e depois clique no Começar botão. Para liberar o DNS, inicie o prompt de comando e digite ipconfig /flushdns Depois disso, tente transmitir o Hulu e veja se o problema foi corrigido.

Verifique os servidores do Hulu

É possível que o aplicativo Hulu pare de funcionar e reproduza o conteúdo se os servidores Hulu estiverem inoperantes devido a manutenção. Portanto, os servidores Hulu devem ser verificados. Então, essas etapas irão guiá-lo através do processo:

Copie o link: https://downdetector.in/status/hulu/ em seu navegador. Agora você precisa verificar o status dos servidores do Hulu. Se eles estiverem para baixo, espere um pouco. Verifique se o problema foi resolvido depois de instalado e funcionando. Mas, se esse problema ainda precisar ser resolvido, certifique-se de executar as outras correções técnicas mencionadas neste artigo.

Limpar dados de cache

É muito comum que os arquivos de cache dos aplicativos Hulu sejam corrompidos, resultando em problemas de streaming. Portanto, é recomendável limpar os arquivos de cache do aplicativo para resolver o problema. Os arquivos de cache do Hulu podem ser limpos seguindo as etapas abaixo:

Para usuários de telefones Android:

Vamos para Definiçõesrole para baixo e clique Formulários. Agora você pode pesquisar e tocar Hulu na janela de aplicativos. Limpar cache botão para apagar o cache do aplicativo. Depois disso, toque nobotão para apagar o cache do aplicativo. Em seguida, inicie o aplicativo para ver se o Hulu Error Code 2 (-998) foi resolvido.

Para usuários de Android TV:

No menu da tela inicial da TV, selecione Definições. aplicativos aba. Clique noaba. Selecione Gerenciar aplicativos instalados. Você pode escolher Hulu. Clique no Limpar cache botão. Após a conclusão do processo, inicie o Hulu para verificar se o Hulu Error Code 2 (-998) foi resolvido ou não.

Desligue e ligue seu PC e roteador

Muitos usuários afetados descobriram que desligar e ligar o PC e o dispositivo de rede, como o roteador, corrigiu seus problemas. Se isso não corrigir o erro Hulu 2 (-998), você pode tentar fazer o mesmo. Você pode fazer isso seguindo estas etapas:

Para começar, desligue seu PC ou dispositivo de streaming como seu Xbox One. Depois de desconectar o PC da tomada, você está pronto para começar a usá-lo novamente. Depois, desligue e desconecte o roteador e outros dispositivos de rede. Aguarde pelo menos dois minutos após desconectar os dispositivos. Em seguida, conecte os cabos de alimentação a cada um dos seus dispositivos de rede e deixe-os carregar totalmente. Seu computador agora deve estar conectado e reiniciado. Se o erro persistir, abra o Hulu para ver se foi resolvido.

Reinstale o Hulu

Possivelmente, o aplicativo Hulu foi instalado incorretamente e causou esse erro. Para resolver o problema, você pode desinstalar o aplicativo e reinstalá-lo. Inicialmente, toque no ícone do aplicativo HULU e toque no botão Desinstalar.

Em seguida, aguarde até que o processo seja concluído. Em seguida, reinstale o Hulu da PlayStore ou App Store depois de concluir este processo. Esperamos que você não tenha esse erro.

Por último, mas não menos importante, se nenhuma das correções funcionar para você, você pode entrar em contato com a equipe de suporte do Hulu fazendo uma reclamação diretamente do aplicativo ou por e-mail, e eles entrarão em contato com você o mais rápido possível. Portanto, você deve tentar este método e verificar se eles ajudam a resolver esse problema ou não.

Resumir

Então, é assim que você pode corrija o código de erro HULU 2 (-992). Esperamos que este guia tenha ajudado você. Além disso, se você precisar de mais informações sobre esse problema, comente abaixo e informe-nos. Além disso, vamos ajudá-lo a tirar suas dúvidas.

