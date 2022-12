Como corrigir YouTube Picture in Picture (PIP) não funcionando no iPhone 2023

Enfrentando problemas ao usar o YouTube Picture in Picture no iPhone? O modo Picture in Picture é um recurso essencial que permite assistir a vídeos enquanto realiza outras tarefas em seu dispositivo. Você encontrará esse recurso na maioria dos aplicativos de streaming de conteúdo, incluindo Amazon Prime Video, Netflix e YouTube.

O recurso foi introduzido pela primeira vez pelo Android na atualização do Android 8 e posteriormente pela Apple com o iOS 8. Os aplicativos começaram a lançar o modo Picture in Picture para seus aplicativos para iPhone/iPad, e o YouTube foi o último a criá-lo.

Embora o YouTube agora tenha Picture in Picture para iPhones, o recurso não está livre de bugs. Muitos usuários relataram problemas com o modo Picture in Picture em seu aplicativo do YouTube. Se você está enfrentando problemas com esse recurso, este artigo o ajudará a corrigi-lo.

Consertar YouTube Picture in Picture PIP não está funcionando no iPhone/iPad

Neste artigo, veremos como corrigir o YouTube Picture in Picture que não funciona no iPhone e no iPad.

Reinicie o iPhone

Se o YouTube Picture in Picture estava funcionando bem anteriormente, mas agora você não consegue usá-lo, pode ser devido a algum bug no seu dispositivo. Reiniciar o iPhone provavelmente deve ajudar a corrigir o problema. Basta reiniciar o telefone e abrir o aplicativo do YouTube novamente. Tente usar o modo Picture in Picture e verifique se você ainda enfrenta o problema.

Certifique-se de ter o YouTube Premium

Para usar o YouTube Picture in Picture, você precisa ter o YouTube Premium. Alguns recursos do YouTube, como o modo Picture-in-Picture, são mantidos apenas para usuários do YouTube Premium. Se você não tiver o YouTube Premium, não poderá usar esse recurso, portanto, certifique-se de ser um assinante do YouTube Premium antes de continuar com as etapas mencionadas a seguir.

Certifique-se de que seu aplicativo do YouTube esteja atualizado para a versão mais recente. Se você não instalou a versão mais recente do aplicativo do YouTube no seu iPhone, o Picture and Picture pode não funcionar nele. Você terá que atualizar o aplicativo para corrigir o problema. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abrir Loja de aplicativos no seu iPhone.

Agora, toque no seu Perfil ícone.

Aqui vá para o Atualizações Disponíveis seção. Aqui, vá para a seção Atualizações Disponíveis.

Será mostrado aqui se uma atualização para o aplicativo do YouTube estiver disponível. Toque no Atualizar botão ao lado do YouTube para atualizá-lo.

Uma vez feito isso, verifique se o YouTube Picture in Picture está funcionando no iPhone.

Certifique-se de ter iOS 14 ou superior em seu iPhone. A Apple lançou o modo picture in picture no iOS 14. Se o seu iPhone estiver executando a versão do iOS abaixo do iOS 13, você não poderá usar o modo Picture in Picture do YouTube. Siga as etapas abaixo para atualizar o iOS-

Abra o Definições aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque em Em geral e depois Atualização de software .

Todas as atualizações disponíveis serão listadas aqui. Se mais de uma atualização estiver listada aqui, toque naquela que você deseja instalar no seu dispositivo.

Agora, toque em Baixar e instalar para instalar a atualização.

Ativar o modo Picture In Picture no YouTube

Se o YouTube Picture In Picture não estiver funcionando, pode ser porque você não ativou esse recurso. Você terá que ativar o recurso Picture In Picture no YouTube para usá-lo. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Youtube aplicativo no seu iPhone.

Toque no Perfil ícone no canto superior direito.

No menu que se abre, toque em Definições .

Agora em Definições toque em Em geral .

Aqui, ative a alternância para o Picture-in-Picture para ativar esse recurso.

Reinstale o aplicativo do YouTube

Você também pode enfrentar esse problema devido a um bug no aplicativo do YouTube. A reinstalação do aplicativo do YouTube eliminará todos os bugs temporários que você possa encontrar. Para reinstalar o aplicativo do YouTube, siga as etapas abaixo:

Toque e segure o Youtube ícone do aplicativo e, em seguida, toque em Excluir/Remover ícone.

Confirme a exclusão do aplicativo do YouTube do seu dispositivo.

Agora, abra o Loja de aplicativos .

Aqui, procure pelo YouTube e toque na primeira opção que aparece.

Instale o aplicativo do YouTube em seu dispositivo.

Abra o aplicativo do YouTube no seu iPhone e veja se você pode usar o modo Picture In Picture do YouTube.

Use o atalho para acessar o YouTube Picture In Picture

Você também pode criar um atalho para usar o YouTube Picture In Picture. Este atalho funciona para o YouTube no Safari e não no aplicativo do YouTube. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Atalhos aplicativo no seu iPhone.

Aqui, toque no + botão que você verá no canto superior direito.

A seguir, toque em Adicionar ação e depois Rede .

Agora, selecione a opção para Executar Javascript na página da Web .

Aqui, toque em Página da web e depois toque em Entrada de Atalho .

Você verá um código Javascript aqui; remova.

Depois de remover o código, digite o seguinte código aqui- let v = document.querySelector(‘video’); v.addEventListener(‘webkitpresentationmodechanged’, (e)=>e.stopPropagation(), true); setTimeout(()=>v.webkitSetPresentationMode(‘picture-in-picture’), 3000); completion()

Agora, toque no ícone de três pontos e digite o nome como YTPiP .

No campo do nome, você verá uma opção chamada Mostrar na folha de ações ; ligue a alternância para isso.

Agora, toque no Tipos de Folha de Compartilhamento opção e selecione Nada .

Desmarque todas as opções aqui, exceto para o Páginas da Web do Safari .

Toque em De volta para voltar à página anterior (página Detalhes) e toque em Feito .

Agora, abra o Safári app e acesse o site do YouTube.

app e acesse o site do YouTube. Reproduza um vídeo no YourTube.

Toque no Compartilhado botão na parte inferior e, em seguida, toque no botão YTPiP atalho.

botão na parte inferior e, em seguida, toque no botão atalho. Você será solicitado a permitir o pop-up do atalho para acessar o YouTube; toque em Permitir .

o pop-up do atalho para acessar o YouTube; toque em . Isso abrirá o YouTube em Mini Janela.

Observação- Você terá que digitar manualmente o código Javascript que mencionamos acima. Se você tentou copiar e colar o código Javascript, esse recurso pode não funcionar.

Use o YouTube no navegador

Se o YouTube Picture in Picture não estiver funcionando, abra o YouTube em seu navegador. Você pode usar o método de atalho mencionado neste artigo para acessar o modo Picture in Picture do YouTube ou abrir manualmente o YouTube no navegador para usar o Picture in Picture. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abra o Safari ou o Google Chrome no seu iPhone.

Aqui, dirija-se ao Youtube local na rede Internet. Faça login na sua conta do YouTube (conta com assinatura do YouTube Premium), caso ainda não tenha feito isso.

Agora, coloque o vídeo no modo paisagem.

Feito isso, minimize o navegador e o YouTube aparecerá na janela flutuante.

Palavras Finais

O YouTube é um dos maiores serviços de streaming de vídeo e o maior mecanismo de busca depois do Google. Recursos como Picture in Picture aprimoram a experiência dos usuários com o aplicativo do YouTube. Se o YouTube Picture in Picture não estiver funcionando, este artigo ajudará você a corrigi-lo. Você pode seguir as etapas acima neste artigo se o YouTube Picture in Picture não estiver funcionando.

