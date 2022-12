Como desativar a capitalização automática no iPhone e iPad 2023

Os iPhones são dispositivos inteligentes que podem corrigir e capitalizar automaticamente sua frase com base no seu estilo de escrita. No entanto, muitas pessoas não gostam do recurso de capitalização automática e procuram desativar a capitalização automática ou os limites automáticos nos iPhones.

Os iPhones também são muito bons com sinais de pontuação e, se você defini-los corretamente, também pode obter vírgulas e espaçamento de acordo com seus requisitos de digitação. No entanto, alguns usuários simplesmente não gostam de capitalizar após cada ponto final. Talvez eles estejam escrevendo um código, uma senha ou enviando informações importantes. Seja qual for a necessidade, aqui está o nosso guia para desativar a capitalização automática no iPhone.

Como desativar a capitalização automática no iPhone

Desativar os limites automáticos no iPhone é bastante simples, para ser mais preciso. Você só precisa seguir alguns passos e pronto. Aqui estão os passos:

Abra o Definições aplicativo. Agora role um pouco para baixo e clique em Em geral. A seguir, toque em Teclado. Debaixo de Todos os teclados lista, você encontrará Auto capitalização. Desative-o deslizando o botão de alternância.

Bem, é isso. Agora você desativou com sucesso os limites automáticos no seu iPhone. Digite algum texto em Mensagens ou WhatsApp e confira.

Por que o iPhone corrige nomes automaticamente para maiúsculas?

Como já mencionado, os iPhones são dispositivos inteligentes. O texto será capitalizado se um contato for salvo em seu telefone e você escrever exatamente o mesmo nome em um bate-papo ou mensagem. No entanto, quando você desativa a capitalização automática, esse recurso também é desativado. Portanto, se você gosta de colocar nomes em letras maiúsculas, essa pode não ser uma ótima opção.

A linha inferior | Desativar limites automáticos no iPhone

A capitalização automática ou maiúsculas automáticas no iPhone é um excelente recurso que detecta pontos finais, nomes e outros locais importantes para capitalizá-los. Não adianta desativá-lo, a menos que você trabalhe em códigos importantes ou teste alguns aplicativos. Bem, isso é tudo o que temos aqui sobre como você pode desabilitar a capitalização automática no iPhone. Esperamos que este guia tenha ajudado você.

