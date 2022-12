Como desbloquear a lente de borboletas no Snapchat em 2023

Não há como negar que um dos principais sites de redes sociais no momento é o Snapchat. Nesta plataforma, os usuários podem tirar uma foto e editá-la antes de compartilhá-la com outras pessoas. As melhores lentes disponíveis podem incluir Face Swap, Puking Rainbow e Butterflies, mas o verdadeiro prazer está em usar todos os filtros e lentes. Embora a maioria dos filtros adicione sobreposições de design, as lentes geralmente permitem que os usuários adicionem diferentes efeitos em tempo real ao tirar fotos. Como acabamos de mencionar, a lente Butterflies é bastante popular no Snapchat, então se você está se perguntando como desbloquear a lente Butterfly no Snapchat, você veio ao lugar perfeito.

O que é o Snapchat?



O serviço de mensagens de texto americano Snapchat foi fundado pela Snap Inc., anteriormente conhecida como Snapchat Inc. Os usuários só podem visualizar fotos e textos no Snapchat por um curto período de tempo antes de serem completamente removidos.

As pessoas frequentemente se referem a ele como “foto” em situações casuais. Os usuários do aplicativo Snapchat podem se definir, estar presentes no momento, viajar pelo mundo e compartilhar alegria.

É a maneira mais simples e rápida de comunicar toda a gama de emoções humanas a seus amigos, sem se preocupar em ser aceito, perfeito ou atraente.

Vamos ter uma conversa rápida sobre as lentes do Snapchat!

Desbloquear a lente borboleta no Snapchat é, sem dúvida, o que estamos aqui para discutir, mas primeiro vamos falar brevemente sobre as lentes Snapchat. Em primeiro lugar, é muito difícil ignorar todas aquelas fotos de usuários do Snapchat jogando arco-íris enquanto viviam em 2023. Adivinha como isso se tornou possível? As lentes do Snapchat chegaram!

Todos os usuários do Snapchat têm acesso à função Snapchat Lens, que permite que eles brinquem com uma variedade de efeitos divertidos e engraçados para seus snaps. Para identificar de forma confiável o rosto do usuário na câmera e adicionar efeitos em tempo real posteriormente, o recurso utiliza essencialmente o reconhecimento facial.

Seu recurso Lens continua sendo um dos mais populares entre os usuários desde o primeiro lançamento da plataforma em 2015. As várias lentes Snapchat populares que agora estão acessíveis aos usuários estão listadas abaixo.

De acordo com os dados mais recentes do Snapchat, mais de 30 milhões de lentes diferentes estão atualmente disponíveis para os usuários, desenvolvidas por 250 mil desenvolvedores individuais.

Então, o que é a lente de borboletas do Snapchat?

A lente Butterflies está entre as lentes mais populares disponíveis no Snapchat. Os usuários podem adicionar várias borboletas voando sobre seus rostos e dentro e ao redor das fotos, como o título sugere. O melhor elemento Tanto as fotografias como os vídeos podem ser facilmente atualizados com o mesmo conteúdo.





Ao usar a lente, borboletas animadas aparecerão. Essas borboletas podem voar por todo o seu corpo e parecer incrivelmente legais quando o fazem. O fato de que existem várias maneiras de encontrar essa lente no Snapchat, mas primeiro você precisa desbloqueá-la na plataforma, é um fator importante a ter em mente a esse respeito.

Você pode rolar para baixo para aprender como desbloquear a lente borboleta do Snapchat agora que você entende do que se trata a lente.

Como desbloquear a lente de borboletas no Snapchat

Existe um Snapcode com um círculo no meio que você pode encontrar na sua conta do Snapchat. Pode habilitar um recurso de perfil chamado “Lente Mundial.” Seus amigos agora podem usar as lentes simultaneamente se você as compartilhar com eles. O nome “borboleta” óculos vem da forma como as lentes são moldadas. Por causa do design de suas lentes, os óculos borboleta ganham esse nome.

O design lembra uma borboleta com asas enormes que se estendem acima da moldura. As largas e delicadas asas que emergem das estruturas dos enormes óculos borboleta podem ser ajustadas para se ajustarem a rostos de diferentes tamanhos.

A única coisa sobre o filtro de borboleta é que ele exige que você escaneie o código de encaixe e adicione muitas borboletas à sua imagem. Quando você se aproximava da câmera, as borboletas apareciam. Seu corpo inteiro deve caber dentro do quadro nesta situação. Haveria borboletas por toda parte e o fundo ficaria escuro. Um dos recursos fantásticos é usado no efeito de animação.

Sem mais delongas, role abaixo para aprender como desbloquear a lente borboleta no Snapchat em vez de digitar “Filtro borboleta do Snapchat” no Google e pedindo ajuda.

Solicite que um amigo compartilhe este link

Perguntar a amigos que já usam o Lens é uma das maneiras mais simples de desbloquear o Snapchat Butterflies Lens.

Descubra quem está usando o Lens procurando amigos e colegas em sua lista de amigos no Snapchat.

Você só precisa do URL relevante para desbloquear o filtro antes de usá-lo, para que eles possam compartilhar facilmente essa lente com você.

Peça ao seu amigo para iniciar o aplicativo Snapchat, selecione a lente Butterflies e selecione a opção “compartilhar”.

Eles obterão o URL, que poderão copiar e enviar para você via chat.

Basta clicar no URL depois de recebê-lo para que o Snapchat desbloqueie instantaneamente a lente Butterflies. A lente pode então ser usada depois disso.

Digitalize o Snapcode para a lente das borboletas:

O Snapchat emprega um tipo de código QR chamado SnapCode para compartilhar lentes e outros conteúdos relacionados. Portanto, se você encontrar o Snap Code para as lentes Butterflies, basta digitalizá-lo usando a guia Snap no aplicativo para iniciar o processo de desbloqueio do Snapchat.

Execute o aplicativo Snapchat em seu telefone.

Iniciar o Snapchat e selecione a opção de lente.

e selecione a opção de lente. Para usar a Lente Borboletas, basta escanear o Snap Code.

A lente pode ser desbloqueada fazendo isso. Quando terminar de escanear o código, toque na lente.

Você verá borboletas voando por todo o seu rosto imediatamente.

Pesquise a lente de borboletas no Snapchat:

Uma segunda opção é procurar o filtro Butterflies Lens no próprio app. Para pesquisar o efeito no próprio aplicativo, siga as instruções abaixo.

Em seu telefone, execute o aplicativo Snapchat.

Procure o ícone de pesquisa no canto superior esquerdo da guia Snap.

Modelo “ Lente Borboleta ” na barra de pesquisa antes de pressionar a tecla Enter.

” na barra de pesquisa antes de pressionar a tecla Enter. Existem inúmeros resultados disponíveis para lentes, efeitos, filtros, etc.

Você tem várias opções quando se trata de servir a propósitos.

Desbloquear via URL:

No Snapchat, você também pode desbloquear a URL para acessar a lente borboleta. Para obter instruções sobre como desbloquear o URL, leia a lista abaixo.

Você primeiro clica no link depois de obter o URL.

Ao executar esta ação em um smartphone, o URL será iniciado instantaneamente e solicitará que você comece a desbloquear a lente.

No entanto, se você fizer o mesmo em um dispositivo, o URL será aberto em seu navegador.

Uma página com o código Snap para a Lente Borboleta será aberta quando você clicar no link.

Conclusão

Agora que você sabe como desbloquear a lente borboleta do Snapchat use-o em suas fotos e vídeos e compartilhe sua experiência conosco. Existem tantos filtros de snap acessíveis no site agora, o que torna as coisas ainda mais interessantes e torna o Snapchat uma ótima plataforma para se conectar com sua família, amigos e estranhos.

Portanto, use esta função do Snapchat sempre que quiser que as borboletas voem ao seu redor e pousem em suas mãos, ou sejam populares e amplamente utilizadas. Cobri todos os aspectos dos procedimentos a seguir para habilitar o recurso de borboleta do Snapchat. Sinceramente, espero que você goste da função e opte por ficar conosco para aprender mais sobre ela e outros recursos incríveis que talvez não tenha encontrado em outras plataformas de redes sociais.

