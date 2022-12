Sabe aquele ditado: “Ética é tudo o que fizemos quando achamos que ninguém está vendo”? Pois é, e quando o assunto é a empresa, o ditado continua valendo. Por isso que hoje, nós falaremos sobre como desenvolver a ética profissional em sua empresa.

O que significa a ética profissional?

A ética profissional se relaciona com a adoção de uma postura transparente na empresa, onde ocorre o uso dos valores humanos sobre o comportamento. Assim, é um assunto muito frequente no que diz sobre respeitar as regras, determinações e limites impostos no ambiente de trabalho.

Pois, uma pessoa que utiliza os preceitos éticos, passa a ser bem-vista pelos seus colegas de trabalho e superiores hierárquicos.

Para que haja a ética na empresa, é preciso que todos os envolvidos tenham como princípios o desenvolvimento dela a nível individual. Para tanto, é necessário que desenvolva certas atitudes que são fundamentais como:

Honestidade: este conceito está intimamente interligado com o de ética. Uma vez, que a honestidade é uma qualidade das pessoas que prezam pelo respeito pelas coisas que são do outro, e consideram o certo como princípio;

este conceito está intimamente interligado com o de ética. Uma vez, que a honestidade é uma qualidade das pessoas que prezam pelo respeito pelas coisas que são do outro, e consideram o certo como princípio; Humildade: na empresa, é vista como a consequência de assumir que os bons resultados devem ser atribuídos a toda a equipe. E quando os resultados não são tão bons quanto o esperado, o líder nato faz com que esta responsabilidade recaia sobre si. Dessa forma, preserva a equipe coesa com possibilidade de corrigir as falhas;

na empresa, é vista como a consequência de assumir que os bons resultados devem ser atribuídos a toda a equipe. E quando os resultados não são tão bons quanto o esperado, o líder nato faz com que esta responsabilidade recaia sobre si. Dessa forma, preserva a equipe coesa com possibilidade de corrigir as falhas; Sigilo: é conseguir guardar sigilo sobre as informações e dados referentes à empresa;

é conseguir guardar sigilo sobre as informações e dados referentes à empresa; Competência: é utilizar a competência comportamental à serviço da empresa e não omitir a sua falta;

é utilizar a competência comportamental à serviço da empresa e não omitir a sua falta; Confiabilidade: a confiança se adquire com o tempo, mas é possível ter atitudes que possam apressar a aquisição desta habilidade;

a confiança se adquire com o tempo, mas é possível ter atitudes que possam apressar a aquisição desta habilidade; Saber trabalhar em equipe: é valorizar o trabalho feito pela equipe. Para isso, respeita as opiniões e contribuições para o bom desempenho das atividades;

é valorizar o trabalho feito pela equipe. Para isso, respeita as opiniões e contribuições para o bom desempenho das atividades; Respeito: é tratar a todos os envolvidos na empresa sem discriminação, ou supervalorização de uns em detrimento dos outros;

é tratar a todos os envolvidos na empresa sem discriminação, ou supervalorização de uns em detrimento dos outros; Disciplina: nas empresas, é auxiliar a todos na realização das tarefas em que tem conhecimento. Também inclui, o aprender, quando não domina totalmente as habilidades necessárias. Além disso, se volta para realizar as atividades quando tem que ser feitas e descansar quando há tempo disponível.

Como desenvolver a ética profissional na sua empresa?

Uma das primeiras atitudes da empresa para desenvolver a ética profissional é construir regras objetivas e fazer com que todos os colaboradores tenham conhecimento sobre elas. Além disso, o regulamento deve ser seguido por todos. Isto é, desde a alta administração até todos os colaboradores dos setores.

Afinal, muitas atitudes se aprendem observando a existência em outras pessoas. Aqui não vale dizer: “Ele pode, porque é chefe.”

Enquanto empresa ética, é preciso fazer valer algumas atribuições como:

Observar o cumprimento dos direitos trabalhistas dos colaboradores. Para isso, deve se pautar na Constituição federal, na CLT e nos acordos coletivos de trabalho;

Tratar todos os envolvidos na empresa de forma cordial e respeitosa;

Fazer com que as regras criadas na empresa, sejam cumpridas por todos os envolvidos;

Não fazer distinção entre a cobrança para o cumprimento das obrigações e a garantia dos direitos dos colaboradores;

Manter o pagamento dos colaboradores em dia;

Manter uma boa comunicação com os funcionários, garantindo que todos tenham conhecimento sobre as políticas internas da empresa.

Quais são os ganhos da empresa ao valorizar o comportamento ético?

Sabemos que uma empresa que valoriza os preceitos éticos obtém melhores resultados. Pois, melhora o clima entre os colaboradores se tornando inclusivo e respeitoso.

Sendo assim, a empresa terá muitas vantagens ao valorizar o comportamento ético, como:

Aumento da produtividade: que é relativa com o estabelecimento de um bom clima na empresa;

que é relativa com o estabelecimento de um bom clima na empresa; Aumenta a reputação da empresa: aumentando os resultados, bem como a imagem da empresa;

aumentando os resultados, bem como a imagem da empresa; Aumenta a definição dos processos: com a valorização de uma postura ética, é possível reavaliar os processos em que existe falhas, e corrigir os vícios, aumentando a produtividade;

com a valorização de uma postura ética, é possível reavaliar os processos em que existe falhas, e corrigir os vícios, aumentando a produtividade; Aumenta o engajamento da equipe: entender que os colaboradores agem mais motivados quando realizam atividades que acreditam, e são valorizados.

Não esqueça que quando os colaboradores trabalham satisfeitos, a sua produtividade é muito maior. E, nem sempre a satisfação ocorre a nível salarial.

Neste meio, uma empresa ética, também gera o colaborador satisfeito. Por isso, busque a ética nas suas atividades cotidianas. Além disso, não se esqueça do ditado que está no início deste artigo.