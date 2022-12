Como emitir a 2ª VIA DA FATURA DO CARTÃO BANCO DO BRASIL?

Pagar as faturas em dia evita que você seja cobrado por juros de atraso. Se você perdeu ou não recebeu pode solicitar e emitir a 2ª via da fatura do cartão Banco do Brasil pelo site ou aplicativo, sem precisar sair de casa.

Abaixo, na matéria desta quinta-feira (15) do Notícias Concursos, veja como obter a 2ª via da fatura do cartão Banco do Brasil. Fique tranquilo, pois o processo é simples e nada burocrático.

Como emitir a 2ª via da fatura do cartão do Banco do Brasil

Pelo aplicativo

Baixe o aplicativo do Banco do Brasil (Android e iOS);

Com o login feito, acesse o menu principal e selecione a opção “Cartão”;

Clique na opção “Consultar fatura” e selecione “Extrato de fatura”. Se você tem mais de um cartão, selecione o cartão que deseja consultar.

Agora é só conferir sua fatura e emitir um código de barras para pagamento. Se preferir, você também pode pagar com seu saldo disponível na conta do BB para que o limite do cartão seja liberado mais rápido.

Pelo site

Entre no site da fatura digital do Banco do Brasil;

Clique em “Consulte sua fatura”:

Faça login com o número da sua agência e conta;

Ao fazer o login na conta, você poderá visualizar suas faturas e emitir uma nova via para pagamento.

Pelo telefone ou WhatsApp

Você pode solicitar o envio do código de barras da fatura para o seu e-mail ou SMS por meio da Central de Atendimento do BB. Confira os telefones:

Capitais e regiões metropolitanas – 4004 0001;

Demais localidades – 0800 729 0001;

Atendimento para deficientes auditivos e/ou de fala – 0800 729 0088;

WhatsApp – 61 4004 0001.

Pagamento da sua fatura do cartão de crédito

Pagamento no boleto

Você pode fazer o pagamento da sua fatura em qualquer agência bancária, casas lotéricas ou através do aplicativo do cartão (Android e iOS). Para isso, use o código de barras, caso possua saldo em conta.

Pagamento no débito automático

O BB disponibiliza o pagamento da sua fatura via débito automático. Ou seja, você pode cadastrar pelo app a sua fatura do cartão de crédito no débito automático. Dessa forma, o valor total da cobrança é debitado diretamente na conta-corrente no dia do vencimento.

Aplicativo Banco do Brasil

Pelo app do BB, você pode realizar várias funções e facilitar a sua vida. Veja quais são os serviços disponíveis:

Abertura de conta;

Consulta de saldos e extratos da conta-corrente ou poupança;

Pagamento de contas com leitos de código de barras;

Transferir dinheiro via TED ou DOC;

Solicitação de cartão de crédito;

Acompanhar limites de crédito;

Pagar fatura do cartão;

Criar orçamentos e metas financeiras;

Criar seu cartão virtual para compras na internet;

Contratar empréstimos e financiamentos;

Renegociar dívidas e acordos financeiros;

Realizar investimentos a partir da avaliação do seu perfil;

Contratar seguros, consórcios, previdência e vários outros serviços;

Falar com seu gerente pelo chat e muito mais.

Aprendeu como emitir 2ª via da fatura do cartão Banco do Brasil? Agora não tem mais desculpas. Mantenha seu pagamento em dia e evite constrangimentos.