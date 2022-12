Como entrar em contato com o suporte ao cliente TikTok em 2023

O TikTok trouxe a revolução para o conteúdo de vídeo de formato curto. É uma plataforma baseada em dispositivos móveis onde você pode encontrar conteúdo de vídeo curto dos criadores. Você pode encontrar conteúdo como pegadinhas, piadas, canto, dança, unboxing, comédia, sincronização labial, etc., no TikTok. Se você, como criador ou usuário do TikTok, estiver enfrentando problemas com a plataforma, entre em contato com o atendimento ao cliente para resolver sua dúvida.

Se a sua busca por maneiras diferentes de entrar em contato com o suporte ao cliente do TikTok o trouxe a este artigo, você está no lugar certo. Neste artigo, discutiremos como você pode entrar em contato com o atendimento ao cliente TikTok.

Sobre o TikTok

O TikTok é um serviço de hospedagem de vídeos curtos de propriedade de uma empresa chinesa chamada ByteDance. Anteriormente, o TikTok era conhecido como Musical.ly, mas depois foi renomeado para TikTok. O aplicativo de mídia social está disponível em 40 idiomas diferentes e você pode instalá-lo em dispositivos iOS, iPadOS e Android. Você pode fazer upload de conteúdo entre 15 segundos e 10 minutos no TikTok. Você encontrará conteúdo de vários criadores no TikTok; até mesmo muitos influenciadores carregam seu conteúdo no TikTok.

O TikTok criou um hype para conteúdo de vídeo curto, e muitas mídias sociais também introduziram conteúdo curto em sua plataforma. Por exemplo, o Instagram introduziu os Reels (agora disponíveis no Facebook) e o YouTube introduziu os Shorts.

Está enfrentando problemas com o TikTok? Abaixo estão várias maneiras de entrar em contato com o atendimento ao cliente TikTok para quaisquer problemas que você enfrente com a plataforma.

Centro de ajuda- Link

Contato para parceria- Link

Inquéritos da mídia- Link

TikTok Support Twitter Handle- Link

Página do TikTok no Facebook- Link

Página do TikTok no Instagram- Link

Endereços de e-mail do Creator Marketplace-

Endereços de e-mail gerais-

Formulário de Feedback- Link

Como relatar um problema no TikTok?

Se você deseja relatar um problema no TikTok, siga as etapas abaixo:

Toque no Perfil opção no canto inferior direito.

Aqui, toque no ícone de hambúrguer no canto superior direito e depois em Configurações e privacidade.

Agora, toque em Reportar um problema e selecione o tópico para relatar o problema.

Siga as instruções na tela para relatar o problema no TikTok.

Como criar uma conta no TikTok?

Se você quiser experimentar o TikTok para o qual deseja criar uma conta, siga as etapas abaixo:

Abra o Loja de jogos (em dispositivos Android) ou Loja de aplicativos (em dispositivos iOS).

Aqui procure por TikTok e toque na primeira opção. A partir daqui, instale o aplicativo no seu dispositivo.

Feito isso, abra o TikTok aplicativo em seu dispositivo.

Aqui, toque no Perfil/eu ícone no canto inferior direito.

Agora, selecione o método de inscrição e siga as instruções na tela para criar uma conta no TikTok.

Como fazer login na sua conta no TikTok?

Se você deseja fazer login em sua conta no TikTok, pode fazê-lo seguindo as etapas abaixo:

Abra o TikTok aplicativo em seu dispositivo.

Agora, toque no Eu/Perfil ícone no canto inferior direito.

Toque em Conecte-se opção na parte inferior da tela.

Toque em Usar telefone/email/nome de usuário e siga as instruções na tela para fazer login na sua conta TikTok.

Você pode entrar no TikTok usando o Facebook, Apple, Google, Twitter ou Instagram.

Palavras Finais

É assim que você pode entre em contato com o atendimento ao cliente TikTok. Se você estiver enfrentando problemas com o TikTok e quiser entrar em contato com o suporte ao cliente do TikTok, poderá fazê-lo através dos métodos mencionados no artigo acima. Este artigo listou todas as maneiras de entrar em contato com o atendimento ao cliente do TikTok.

LEIA A SEGUIR: