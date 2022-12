Como entrar no Auxílio Brasil? Confira o PASSO A PASSO para participar do programa

O Auxílio Brasil é um dos maiores programas de distribuição de renda criado pelo Governo Federal. Através dele, milhares de famílias em situação de pobreza e extrema pobreza podem obter os recursos necessários para a sua sobrevivência.

No entanto, a dúvida de muitas pessoas é como se cadastrar no programa e receber os valores mensalmente como beneficiários do Auxílio Brasil.

Para te ajudar, hoje trouxemos todas as informações que você precisa saber para fazer parte do programa e o PASSO A PASSO COMPLETO para se cadastrar. Confira a seguir!

Como entrar no Auxílio Brasil?

Em primeiro lugar, vale ressaltar que o pre-requisito para participar do Auxílio Brasil é ter cadastro ativo e atualizado no CadÚnico (Cadastro Único) do Governo Federal.

Esta é a base de dados que o governo utiliza para selecionar as famílias que têm direito ao benefício. Isso porque apenas estar cadastrado não garante a participação no programa, apesar de ser a porta de entrada para ele.

Para ter direito a receber os valores mensais do Auxílio Brasil, você precisa se adequar a todos os requisitos exigidos do programa.

Quem tem direito ao Auxílio Brasil?

O Auxílio Brasil é um programa destinado para as famílias em situação de pobreza e extrema pobreza no país.

São consideradas famílias de extrema pobreza aquelas que possuem renda de até R$ 105 por pessoa mensal. As famílias consideradas em estado de pobreza são as que têm renda por pessoa entre R$ 105,01 e R$ 210 por mês.

Assim, estas famílias terão direito a receber o benefício. Você também tem direito ao Auxílio Brasil se tiver em sua família gestantes, lactantes, crianças, adolescentes e jovens menores de 21 anos.

Como se cadastrar no CadÚnico?

Em primeiro lugar, você precisa fazer o pré-cadastro no aplicativo Cadastro Único pelo seu celular. Esta é a primeira etapa que reunirá informações básicas sobre os integrantes da sua família.

Esta primeira etapa é opcional, mas pode agilizar o seu atendimento presencial. Siga o passo a passo para se cadastrar:

Primeiro, baixe o aplicativo Cadastro Único no seu celular; Ao abrir o app, procure pela opção pré-cadastro; Siga as orientações da tela e informe todos os documentos solicitados.

Após realizar o pré-cadastro no CadÚnico, o responsável familiar terá até 120 dias para comparecer ao CRAS (Centro de Referências e Assistência Social) do seu município para completar o cadastro.

Mas é importante ficar atento! Isso porque o CRAS da sua cidade pode necessitar de agendamento prévio. Por isso, entre em contato com o CRAS do seu bairro para maiores informações.

Outros benefícios do Cadastro Único?

Além do Auxílio Brasil, as famílias cadastradas no CadÚnico também poderão participar de outros programas sociais do Governo Federal, como o Vale-Gás e vários outros. Conheça os benefícios que você pode ter:

Id Jovem: benefícios para jovens entre 14 e 29 anos;

benefícios para jovens entre 14 e 29 anos; Programa Tarifa Social de Energia Elétrica: redução da tarifa na conta de luz;

redução da tarifa na conta de luz; Carteira do Idoso: benefícios para idosos;

benefícios para idosos; Programa Casa Verde e Amarela: financiamento da casa própria;

financiamento da casa própria; Programa Bolsa Verde: incentivo financeiro para pessoas engajadas em atividades de conservação ambiental;

incentivo financeiro para pessoas engajadas em atividades de conservação ambiental; Isenção de Taxas em Concursos Públicos.