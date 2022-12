Evitar a baixa produtividade no dia a dia de trabalho é o objetivo de muitas pessoas. Porém, nem todo mundo consegue atingir esse objetivo e, quando se dá conta, percebe que acabou dedicando o tempo para outras atividades, ao invés de focar em demandas que realmente fariam diferença no seu dia.

Pensando nisso, fizemos este guia prático com algumas dicas e ideias para você evitar a baixa produtividade no cotidiano laboral. Sigamos juntos!

Como evitar a baixa produtividade?

Existem diversas formas de evitar a baixa produtividade. Cabe a você avaliar quais delas funcionam na sua rotina e realmente o ajudam a desenvolver um trabalho mais interessante e produtivo.

Lembrando que produtividade não é o mesmo que fazer milhares de coisa, mas, sim, é fazer o que é preciso ser feito, sem grandes sufocos.

A seguir, descrevemos algumas ações que podem ajudá-lo nessa jornada importante. Acompanhe:

1. Saiba quais são as suas prioridades

Um bom ponto de partida é saber quais são as suas verdadeiras prioridades. Quando temos uma visão mais assertiva do que deve ser entregue o quanto antes e do que é mais importante, podemos desenvolver um checklist de atividades que faça mais sentido.

Caso contrário, poderemos cair no erro de dedicar muito tempo a atividades que não agregam tanto valor à nossa atividade profissional, prejudicando os nossos resultados lá na frente.

2. Aprenda a organizar a sua agenda diária

Com base nas suas prioridades e nos prazos que você tem com relação a cada uma delas, organize a sua agenda diária. Sempre que possível, anote os seus compromissos diretamente na agenda, sem “deixar para depois”, pois é provável que você acabe esquecendo de informações importantes que fariam diferença na sua rotina de trabalho.

Além disso, precisamos de uma lista de atividades bem estruturada para conseguirmos evitar a baixa produtividade, uma vez que teremos um verdadeiro “passo a passo” do que fazer ao longo do nosso dia.

3. Considere aderir a ideia que diz “simplesmente faça”

Sabe quando a procrastinação começa a aparecer e atrapalha o nosso plano de evitar a baixa produtividade? Pois bem… existe uma ideia de que “não pensar” sobre o que deve ser feito e, simplesmente, começar a fazer, pode ser interessante.

Isto é, ao invés de permitir que o seu cérebro comece a criar desculpas para que você deixe uma atividade para depois, simplesmente comece a fazê-la. Assim, as chances de procrastinar serão menores, afinal, quando já estamos fazendo algo, diminuímos aquele desejo de não fazer, concorda?

Pois, se pararmos para analisar, muitas vezes o começar pode ser visto como uma das partes mais difíceis.

4. Tenha consciência dos seus limites

É muito importante que a produtividade não seja vista como uma oportunidade para viver a exaustão. Dito de outro modo, a produtividade não é fazer o máximo de coisas possíveis em um dia, deixando de lado os seus limites pessoais. Essa postura pode ser apenas prejudicial à sua saúde e aos seus resultados.

Sendo assim, saiba qual é o seu limite de produção diária e vá desenvolvendo-se aos poucos, sem querer forçar a barra a ponto de se levar à exaustão, ok?

Cuide-se, pois isso também ajuda a evitar a baixa produtividade. 😉