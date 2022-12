Como fazer contribuição ao INSS de forma correta

Você sabe como fazer contribuição ao INSS corretamente, para garantir a aposentadoria e outros benefícios do Instituto Nacional do Seguro Social?

Muitos brasileiros, que não possuem contribuição obrigatória, por não atuarem no mercado de trabalho com carteira assinada, deixam de estar em condição de segurado, por não saber como fazer a contribuição.

Isso pode ser um problema com o passar dos anos, ou caso o cidadão sofra algum tipo de acidente.

Por isso, trouxemos todas as informações necessárias a respeito deste tema, para ajudar você, que quer ficar em dia com o INSS e garantir seus direitos no futuro.

Quer saber mais? Então não deixe de ler até o final, e tenha todos os detalhes relevantes!

Como contribuir com o INSS de forma correta?

No caso dos trabalhadores com carteira assinada, a contribuição é recolhida na folha de pagamento, de forma simples e automática, garantindo mais tranquilidade na hora de se aposentar, por exemplo.

Contudo, para aqueles que não estão trabalhando, isso pode se tornar um problema com o passar dos anos, ou caso ocorra algum imprevisto, pois o cidadão não se encontra em condição de segurado do INSS.

Isso impede que ele receba aposentadoria, pensão por invalidez ou morte e outros benefícios.

Mas existe uma solução para quem se encontra nessa situação, é a contribuição facultativa, que pode ser feita de várias formas.

Dessa forma, por conta própria, o cidadão paga mensalmente Guia da Previdência Social (GPS), e garante a condição de segurado do INSS, caso precise solicitar algum benefício, como aposentadoria, salário Maternidade ou pensão por morte.

Para isso, basta preencher a GPS no site Meu INSS, ou pelo aplicativo gratuito, que está disponível para Android e iOS.

Na hora de preencher, basta colocar os dados e o código de contribuição, conforme a sua renda, para começar a pagar.

Caso você atrase os pagamentos, é possível fazer a quitação das guias que não estão atrasadas a mais de 6 meses, mas será necessário emitir uma nova guia, com os juros e encargos embutidos.

Se o atraso for superior a 6 meses, será necessário iniciar o processo novamente, pois o contribuinte perde a condição de segurado e o acesso aos benefícios do INSS.

Quem pode fazer a contribuição facultativa?

Diversas categorias de brasileiros podem fazer contribuição ao INSS de forma correta, através da contribuição facultativa. São eles:

Homens e mulheres que exercem trabalho doméstico exclusivamente, no âmbito de sua residência;

Síndico de prédio ou condomínio quando não recebe um salário;

Estudantes em geral;

Brasileiro que está no exterior acompanhando o cônjuge a trabalho;

Brasileiros que deixaram de ser segurado obrigatório por perder o serviço;

Membro do Conselho Tutelar que não esteja cadastrado em nenhum regime de Previdência Social;

Estagiários contratados sob a Lei n°11.788, de 2008;

Bolsistas que dediquem tempo integral a estudos, pesquisas, doutorados e mestrados;

Presidiários que não trabalhe remuneradamente;

Brasileiro que mora ou é domiciliado fora do país;

Segurado que for recolhido à prisão em regime fechado ou semiaberto, que preste serviços, seja dentro ou fora da unidade prisional ou que exerça atividades artesanais por conta própria;

Atletas que recebam o Bolsa-Atleta, desde que não façam parte de um regime próprio de Previdência Social.

Tipos de contribuição ao INSS

Todos os brasileiros citados acima podem fazer contribuição corretamente ao INSS.

Para quem deseja fazer a contribuição facultativa de baixa renda, o código é 1929. E para isso, o cidadão precisa ter uma renda familiar mensal inferior a dois salários mínimos e estar inscrito no CADúnico. Nesse caso, a contribuição é de 5% do salário mínimo e dá direito a aposentadoria por idade e a outros benefícios.

Quem deseja fazer a contribuição facultativa com o código 1473, para pessoas que não exercem atividades remuneradas como os estudantes ou donas de casa, a contribuição é de 11% do salário mínimo. Quem contribui dessa forma tem direito a aposentadoria por idade e outros benefícios do INSS.

Outro tipo de contribuição é o de contribuinte facultativo com código 1406, que contribui com 20% de um valor entre R$1212 e R$7087,22, o teto do INSS. Dessa forma, o contribuinte terá direito a aposentadoria por idade ou por tempo de contribuição, além dos outros benefícios do INSS.

Comece já a fazer contribuições ao INSS de forma correta, e tenha acesso a aposentados e a todos os benefícios do instituto!