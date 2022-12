Está pensando em fazer um planejamento para o ano novo, mas não sabe por onde começar? Tudo bem! A gente entende você! Afinal, são tantas coisas para pensar sobre o novo ano que, às vezes, fica difícil estruturar um passo a passo para o que almejamos conquistar.

Porém, da mesma forma existem ações que podem contribuir para o nosso desenvolvimento, desde que as coloquemos em prática com paciência.

Neste texto, apresentamos algumas dessas ações que podem ser bem-vindas na hora de elabora um bom plano. Confira!

Como fazer um planejamento para o ano novo?

Um planejamento não precisa ser feito da noite para o dia. Não é algo que você deve resolver em questão de minutos. Afinal, um planejamento está, normalmente, relacionado com um período longo de tempo, que não pode ser organizado e pensado de uma hora para outra.

Por isso, recomendamos que você considere os pontos abaixo como passos para fazer um planejamento, mas não como algo que deva acontecer agora e ser finalizado o quanto antes.

O planejamento precisa de análise, cálculo, autoconhecimento e dedicação. Logo, não é algo super rápido – e nem precisa ser.

Sendo assim, acompanhe o que preparamos a seguir e inspire-se com as nossas ideias!

1. Avalie o seu contexto atual

Um bom ponto de partida, quando pensamos em como fazer um planejamento para o ano novo, é analisar como está o contexto atual. Assim, você poderá entender o que vem acontecendo com você, onde você está, quais conquistas já possui, e assim por diante.

Todas essas informações podem ajudá-lo na hora de pensar os próximos passos que você deseja dar. Por exemplo, se você está em um cargo X, mas, analisando o contexto, percebe que quer um cargo Y, é interessante começar a se planejar a partir dessa perspectiva, não é mesmo?

2. Revisite as suas metas do ano passado

Além de avaliar o seu contexto atual, experimente revisitar as metas do ano passado. O que você havia colocado como objetivo para ser atingido no ano que passou? Quais dessas metas foram alcançadas? Quais não? E por que não?

Às vezes, essa análise pode ajudá-lo a detectar metas que estão defasadas e outras que podem ser incluídas no plano atual.

3. Veja o que foi atingido e o que não foi alcançado

Seguindo o que apontamos logo acima, considere avaliar com atenção o que você conseguiu alcançar e avalie o que não foi atingido. Às vezes, é necessário deixar de lado algumas metas, bem como remodelá-las para alinhá-las à sua realidade atual.

Afinal, a vida é dinâmica. Ela não acontece de uma forma completamente estruturada e igual todos os dias. Muitos caminhos podem surgir e, por isso, na hora de fazer um planejamento para o ano novo, considere descartar o que não faz mais sentido e incluir o que ainda pode ser interessante para os seus próximos passos.

4. Avalie o que você deseja atingir a partir de agora

Além de considerar os planos que você já tinha até então, comece a pensar no futuro que você almeja para si. Onde você quer estar daqui 12 meses? O que quer ter concluído nesse período? Anote para não se esquecer e siga para o próximo passo.

5. Divida os objetivos em passos estruturados com prazos

Com todos os objetivos antigos e novos em mãos, é hora de desenhar passos estruturados. O que deve ser feito primeiro? E o que vem depois? E depois? Tudo isso deve ser listado e, claro, sem deixar de lado os prazos para cada uma dessas demandas.

Assim será mais fácil fazer um planejamento para o ano novo e, também, concluí-lo.

Feliz Ano Novo!