Os recursos do Snapchat foram atualizados continuamente ao longo dos anos desde seu lançamento. Patches recentes permitem que os usuários fixem conversas. Como o Snapchat fixa uma conversa? Você sabe como alfinetar alguém?

Bem, existem algumas etapas simples e fáceis que você pode executar para fixar alguém no Snapchat. Mas, se você não conhece essas etapas, leia este guia até o final. Portanto, vamos começar com o guia.

O que exatamente significa fixar uma conversa?

A tela de amigos do Snapchat exibe conversas fixadas permanentemente na parte superior quando você as fixa. Apesar de receber novos chats e snaps de amigos ou grupos, as conversas fixadas permanecerão no topo da lista.

Ao fixar conversas, você não perderá os chats e snaps que são importantes para você. Sua família ou melhor amigo pode gostar que você fixe o diálogo deles para que cada nova postagem apareça no topo da sua lista de amigos.

Como fixar a conversa de um amigo no Snapchat 2023

Não há Fixar uma conversa recurso no aplicativo Snapchat para dispositivos Android – os usuários só podem fixar conversas em dispositivos iOS. Em outras palavras, se você tiver um iPhone, não poderá fixar pessoas no Snapchat.

Os usuários do Android poderão em breve acessar esse recurso no Snapchat. A partir de agora, os usuários do Snapchat só podem fixar conversas se tiverem um iPhone. Aqui estão as diretrizes que você precisa seguir se tiver um iPhone para fixar conversas no seu feed de bate-papo do Snapchat.

Você pode abrir a tela de bate-papo ou amigos deslizando para a direita na tela da câmera. conversa ou bate-papo em grupo você deseja fixar. Escolha ovocê deseja fixar. Clique no nome/imagem do perfil do seu amigo para abrir o perfil dele. Na sua página de perfil, toque no cardápio ícone e selecione Configurações de bate-papo No menu pop-up, escolha Fixar conversa

Além de acessar as configurações de conversa, você também pode fixar uma conversa na janela de bate-papo. Quando estiver pronto para fixar um bate-papo, basta segurá-lo e selecionar Configurações de bate-papo, seguido de Fixar conversa.

Se você retornar à tela de bate-papo, encontrará a conversa ou a pessoa fixada na parte superior. Normalmente, a conversa também será marcada com um alfinete ou ícone de alfinete.

Adicionar um alfinete a uma conversa do Snapchat é uma escolha pessoal. Além disso, quando você fixa grupos ou pessoas no Snapchat, nenhuma notificação é enviada a eles.

Algumas Perguntas Frequentes – Perguntas Frequentes

Podemos desafixar alguém no Snapchat?

No feed de bate-papo, você pode desafixar uma conversa facilmente. Para desafixar uma conversa fixada, toque nela e segure-a, selecione Configurações de bate-papo e toque em Desafixar conversa. Você poderá acessar sua conversa com essa pessoa acessando sua lista de bate-papo depois que o Snapchat liberar a pessoa.

Existe alguma maneira de personalizar seu ícone fixado no Snapchat?

Você pode personalizar um ícone ou ID de conversa fixada no Snapchat. Você pode alternar entre o ícone de alfinete/alfinete padrão e outro emoji sempre que quiser.

Inicialmente, toque no engrenagem ícone no canto superior direito do seu perfil do Snapchat. No Serviços adicionais página, clique Gerenciar . Escolher emoticons de amigos . Selecione Conversa Fixada . Escolha um emoji da lista.

Agora você pode adicionar um emoji a todas as conversas fixadas no bate-papo, selecionando-o e colocando-o ao lado delas. Se você quiser alterar o emoji para conversas fixadas, poderá fazê-lo a qualquer momento. No entanto, cada conversa fixada não pode ter um emoji diferente. Mas lembre-se de que, quando você usa emojis, todas as mensagens fixadas têm o mesmo emoji ou ID.

Como liberar alguém no Snapchat que bloqueou você?

Pode ser uma boa ideia desafixar uma conversa se alguém de seus contatos fixados o bloquear por qualquer motivo. No entanto, é lamentável que o Snapchat não tenha uma solução fácil para desafixar um bate-papo com alguém que o bloqueou.

Você também pode tentar entrar em contato com a equipe de suporte do Snapchat para pedir ajuda nesse tipo de situação complicada. Além disso, alguns usuários dizem que limparam completamente a conversa para remover o bate-papo fixado com a pessoa que os bloqueou.

Você pode fixar mais de uma pessoa no Snapchat?

No momento, os usuários do Snapchat podem fixar apenas três conversas ou pessoas no topo de seus feeds de bate-papo. Ao atingir o limite, o Snapchat exibe o Não foi possível fixar a conversa mensagem de erro. Se um indivíduo estiver preso a vários chats, tente desafixar um deles e refixar a pessoa.

Como você obtém Snapchat escuro no Android?

Os dispositivos Android podem ser configurados para o modo escuro, dependendo do fabricante e modelo do telefone. Em alguns dispositivos Android, você pode definir um tema escuro acessando a seção Configurações de exibição e brilho e selecionando a opção Modo escuro.

Para ativar o modo escuro do Snapchat, você precisa selecionar o modo escuro nos aplicativos de terceiros correspondentes.

Tente ativar o modo escuro com as opções do desenvolvedor Android para dispositivos Android que não funcionam com isso. Nas configurações do sistema, localize esse segmento e ative a opção Substituir força escura.

Da mesa do autor | Como fixar alguém no Snap

Então, é assim que você pode facilmente fixar alguém no Snapchat. Obrigado por reservar um tempo para ler nosso guia. Esperamos que você tenha achado útil. No entanto, se você precisar de mais informações, comente abaixo e nos avise.

