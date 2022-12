Como habilitar o DApp Browser na Trust Wallet (2023)

Trust Wallet é uma carteira popular para armazenar suas criptomoedas e NFTs. Existem mais de 35 criptomoedas na carteira. A Trust Wallet é o que você pode considerar se vender ou comprar criptomoedas. A carteira é gratuita e é uma das carteiras mais seguras que você pode usar. A carteira está disponível gratuitamente e armazena todas as suas criptomoedas em várias redes blockchain.

Além disso, você também pode armazenar NFTs na Trust Wallet. A Carteira pode se integrar com DApps perfeitamente. Ele também possui um navegador especial com o qual você pode pesquisar DApps. Isso funciona como um mercado para procurar DApps e instalá-los com segurança. Embora o navegador DApp esteja presente na Trust Wallet, você terá que ativá-lo. Este artigo irá guiá-lo através da habilitação do navegador DApp na Trust Wallet.

Ativar o navegador DApp na Trust Wallet 2023

Embora o DApp esteja disponível na Trust Wallet, mas não ativado por padrão. Você terá que habilitá-lo manualmente em sua carteira se quiser usá-lo. Dada a seguir estão as etapas para fazê-lo:

No Android (através das configurações do aplicativo Trust Wallet)

Para habilitar o navegador DApp na Trust Wallet no Android, siga as etapas abaixo:

Abra o Carteira de Confiança aplicativo em seu telefone.

Aqui, toque no Definições aplicativo no canto inferior direito.

No Definições aplicativo, toque em Preferências.

Agora, nas opções, você obtém, selecione Navegador DApp.

Agora, selecione a opção para Permitir para habilitar o DApp Browser na Trust Wallet.

No iOS (através do site trust://browser_enable)

O processo para habilitar o DApp na Trust Wallet no iOS varia daquele no Android. A Trust Wallet foi forçada a remover o navegador DApp por causa das políticas da App Store. Por causa disso, você não pode ativar diretamente o DApp Browser na Trust Wallet, mas isso não significa que não há como usá-lo. Ao contrário do Android, você terá que visite trust://browser_enable site para ativar o DApp Browser na Trust Wallet. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Safári Navegador no seu iPhone ou iPad.

Na barra de endereço, digite trust://browser_enable e abra-o.



Agora você receberá uma mensagem pop-up dizendo Abrir esta página no Trust? Toque em Abrir para abri-lo.

Isso abrirá o DApp Browser no aplicativo Trust Wallet.

Palavras Finais

Ativando o navegador DApp permite que você baixe e integre facilmente DApps na Trust Wallet. Você pode habilitar o navegador DApp em sua Trust Wallet seguindo as etapas acima neste artigo. O processo pode parecer simples para dispositivos Android, mas um pouco complicado para dispositivos iOS. Bem, nada para se preocupar; siga todas as etapas acima com cuidado e você pode habilitar o navegador DApp em sua Trust Wallet.

perguntas frequentes

Onde está o navegador DApp na Trust Wallet iOS?

A Trust Wallet não possui o navegador DApp em dispositivos iOS. A Trust Wallet removeu o navegador DApp de seu aplicativo devido às diretrizes da App Store.

Como faço para habilitar o DApp Browser na Trust Wallet?

O artigo acima discute as etapas para habilitar o navegador DAAppa na Trust Wallet. Você pode seguir o artigo acima para habilitar o DApp Browser On Trust Wallet.

Posso habilitar o DApp Browser na Trust Wallet no iOS?

Sim, você pode habilitar o DApp Browser na Trust Wallet no iOS. você vai ter que visitar trust://browser_enable site no seu navegador Safari para habilitar o navegador DApp na Trust Wallet.

GUIAS RELACIONADOS: