Nem sempre é fácil manter a calma no concurso público, especialmente quando o indivíduo já viveu alguma frustração nesse sentido. Contudo, algumas atitudes e pensamentos podem contribuir nesse momento, visando mais bem-estar diante dos desafios que vêm pela frente. A seguir, descrevemos alguns desses pontos. Acompanhe-nos.

Como manter a calma no concurso público?

Quando pensamos em saúde mental, não podemos pensar em um passo a passo que seja infalível e impecável. Isso porque cada indivíduo tem a sua forma única de lidar com as suas emoções e questões sentimentais. Sendo assim, o que podemos fazer é apontar algumas reflexões que podem ajudá-lo diante da ansiedade no concurso público. Veja o que faz sentido para você e comece a cuidar da sua saúde mental! 🙂

1. Confie nos seus estudos

O primeiro passo é confiar nos seus estudos. Pode parecer algo bobo, mas a verdade é que muitas pessoas não confiam naquilo que elas fazem para se preparar para o concurso. Isto é, ao invés de imaginar que tudo será muito difícil e um grande desastre, lembre-se de que você se dedicou e se preparou de acordo com o edital, logo, é interessante confiar na sua jornada para não se sentir tão nervoso e angustiado antes da prova.

Você não está “caindo de paraquedas” na prova. Você se preparou e se dedicou, dando muito de si para que pudesse aprender muitos conteúdos. Mentalize isso.

2. Cuide da sua respiração

Às vezes, quando estamos ansiosos, a nossa respiração pode ficar um pouco mais descompassada. Sendo assim, é interessante prestar atenção na forma como você tem respirado para tentar manter a calma no concurso público.

Respire profundamente, usando o diafragma e não depositando a força apenas no tórax. Faça esse exercício e sinta o ar entrando em seus pulmões – isso pode ser bem relaxante.

3. Converse com alguém antes da prova

Se você está se sentindo muito ansioso, considere a possibilidade de conversar com alguém antes da prova. Desabafar pode ajudar a lidar melhor com o que se sente, bem como pode esclarecer algumas ideias distorcidas que temos às vezes.

4. Pratique algo relaxante

Existe alguma atividade que você gosta de praticar porque se sente mais relaxado? Considere colocá-la em prática antes de fazer a sua prova. Pode ser meditação, dança, ouvir música, escrever, pintar, enfim!

5. Não deixe para estudar em cima da hora

Estudar faltando pouco tempo para a prova pode atrapalhar na hora de manter a calma no concurso público. Isso porque ao visualizar a quantidade de material que precisa ser estudado, você pode se sentir pressionado e ansioso, o que impede que a aprendizagem seja bem-sucedida e acaba criando uma verdadeira “bola de neve” de angústia.

6. Cuide com as expectativas

Cuidado para não criar expectativas irreais. Se você sabe que o concurso é extremamente concorrido, não fique se autocobrando para ser o primeiro colocado a todo custo.

Saber sonhar com os pés no chão pode ajudar a manter a tranquilidade diante dos desafios. Reflita sobre isso e que você tenha uma excelente prova!