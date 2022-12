Como não receber COBRANÇAS INDEVIDAS NA CONTA DE TELEFONE? Saiba e se proteja

Provavelmente você já teve um valor registrado na operadora de telefonia que apareceu sem justificativa. Saiba que isso é bem mais comum do que se pensa. Essa é uma das maiores reclamações do PROCON, que lida com cobranças indevidas na conta de telefone.

Pensando nisso, nesta quarta-feira (14), o Notícias Concursos mostrará como se defender das cobranças indevidas na conta de telefone. Use cinco passos e não tenha mais dor de cabeça.

Como não sofrer cobranças indevidas na conta de telefone

1.Anote sempre os números do protocolo de atendimento

Quando contatar a operadora a fim de contestar as cobranças indevidas, não esqueça da anotação do número de protocolo. Além disso, anote também a data em que você realizou a ligação. A operadora tem obrigação legal de fornecer o número aos consumidores. Com isso, você terá provas de que contatou a operadora para que o problema fosse solucionado.

2.Grave as ligações que receber da operadora

Tal como o protocolo do atendimento, gravar a ligação é muito importante. Ela será essencial para provar as respostas que teve quando contestou a respeito do problema na conta telefônica.

3.Contate a ouvidoria da operadora

A operadora certamente possui uma ouvidoria que é responsável por reunir reclamações. Então, ela resolve os problemas que não se solucionaram no atendimento normal da operadora.

4.Faça a reclamação formal na ANATEL

A agência reguladora, ANATEL, é responsável pela fiscalização e garantia da boa atuação de todas as operadoras em telecomunicações do Brasil. Ela tem uma plataforma onde se pode registrar reclamações.

Após, a operadora é obrigada a responder, dando uma satisfação acerca do problema enfrentado. Vale ressaltar a importância de colocar o número de protocolo de atendimento, bem como a respectiva data em que ocorreu o contato.

5.Recorra ao Procon

Se mesmo depois de todas as etapas você ainda receber cobranças indevidas na conta de telefone, acesse imediatamente o Procon e relate seu caso. Ele será analisado e as devidas providências serão tomadas.