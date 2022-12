Como navegar em cenários turbulentos para investimentos?

Não é surpresa para ninguém que o mercado de investimentos ficou bastante turbulento nos últimos anos. E o cenário para 2023 é de continuação dessas tendências e desafios para as economias de todo o mundo.

Tudo isso tem gerado quedas em ações e renda fixa, reflexo da inflação exagerada, grandes taxas de juros e a necessidade dos investidores de dar um passo atrás para manter os seus capitais.

Mas onde investir? O ramo do investimento te concede diversas opções que podem ser lucrativas mesmo em tempos de crise, como ações, tesouro, fundos de investimentos e até o Forex. No caso das ações é importante procurar títulos com boa exposição e que tenham um ramo voltado a algumas das megatendências que explicamos acima, isso pode ajudar a te dar um bom retorno e uma chance mínima de queda em um cenário mais estável pós pandemia.

No caso de tesouro e fundos de investimento o importante é sempre adquirir ativos com prazos e tipos diferentes, sempre pesquisando quais são os que tem menos risco no país, algo importante para um investimento a longo e médio prazo, por exemplo.

O Forex (Foreign Exchange Market) nada mais é que um mercado cambial. Ele funciona desde 1971 e é somente virtual. Algumas pessoas definem o Forex como uma bolsa de valores, mas seu funcionamento é bem diferente, uma vez que ele funciona por meio da compra de uma moeda simultaneamente a venda de outra, ou seja, permite que se obtenham ganhos por meio da especulação e valorização/desvalorização dos preços das moedas mundiais.

Uma das tendências no meio do Forex são as bandas de bollinger , que nada mais é do que uma ferramenta que permite saber quais são as melhores estatísticas de compra e venda dentro do Forex, o que pode ajudar os investidores a dar mais liquidez em suas compras e vendas sem surpresas.

Antes de mais nada um dos nossos maiores aliados em tempos de instabilidade são a reserva de emergência e investimentos conscientes que podem te salvar em uma grande necessidade. Saber controlar a sua organização financeira ajuda e muito a contornar as adversidades do mercado.

Primeiros passos

Primeiro é preciso saber qual é o seu perfil de investidor. Esse passo inicial é de suma importância porque define qual é o seu objetivo e quanto risco você pode e quer assumir. Uma pessoa que quer ter uma aposentadoria mais tranquila em 20, 25 anos, não necessita de ganhos explosivos e investimentos arriscados, sendo traçado um perfil mais conservador.

Já alguém que quer construir patrimônio e multiplicar sua renda pode assumir mais riscos, por exemplo, na bolsa de valores, com criptomoedas ou investimentos alternativos. O risco é maior, obviamente, mas também os possíveis ganhos. O importante sempre é diversificar: o conservador pode investir em bolsa, assim como o arrojado pode ter parte do seu dinheiro em dólar ou na renda fixa, apenas as porcentagens do total investido que mudam.

Sabendo seu perfil, é preciso buscar informação e conhecimento. Diversos sites e influenciadores trabalham com criação de conteúdo especializado, mas sempre tome cuidado com verdades absolutas, promessas de ganhos incríveis e otimismo exagerado.

Buscando em diversas fontes de confiança e buscando profissionais com formação e experiência no mercado, é mais fácil traçar uma média das várias opiniões e ter um caminho a seguir mais interessante.

Busque entender por conta própria o funcionamento dos mercados, da bolsa de valores , como as empresas que vendem ações divulgam seus resultados e também quais são as macrotendências.

O cenário econômico local e mundial importa muito para saber onde direcionar seus investimentos e o que pode acontecer nos próximos meses. Investir não é um exercício de futurologia, mas entender o contexto é vital para saber detectar oportunidades futuras e também discernir melhor que opiniões parecem bem-baseadas e quais são chutes que não acertam a bola.

Investir com segurança é ponto primordial, assim como cuidar de seus dados. As plataformas disponíveis online são um enorme facilitador para investidores de todo o mundo, que antes precisavam navegar por um mar de burocracias e sistemas que só especialistas sabiam usar.

Ao mesmo tempo, também abriu espaço para golpes e atividades mal-intencionadas. Busque plataformas de credibilidade e proteja seus dados sensíveis, desde os pessoais (nome, CPF, endereço) até os financeiros (ganhos, depósitos, saques, perfil do investidor).

Informação é poder

Sabendo de seu perfil, como investir com segurança e com acesso a fontes de informação de qualidade, a chance de você não ter retornos a longo prazo com seus investimentos cai drasticamente. Momentos turbulentos acontecem com frequência, por isso é preciso estar preparado e não se afastar de seu objetivo, nem deixar as emoções tomarem conta de seu melhor julgamento.