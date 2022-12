Como obter uma avaliação gratuita de 30 dias do Zeus Network (2023)

O streaming de vídeo tornou-se parte integrante da vida de alguém hoje em dia. É porque o streaming de conteúdo agora é muito mais fácil; pode-se transmitir programas de TV e filmes em qualquer dispositivo, como telefone, tablet, PC, laptop e TV. Existem vários serviços de streaming que podem ser usados, e o Zeus Network é um deles. O Zeus possui uma ampla biblioteca de conteúdo com programas de TV e filmes em vários nichos.

A maioria dos serviços baseados em assinatura oferece testes gratuitos para que os usuários possam saber que tipo de conteúdo possuem antes de pagar a taxa de assinatura. Mas, infelizmente, o Zeus não oferece uma avaliação gratuita a partir de agora. Se você deseja obter uma avaliação gratuita do Zeus antes de assinar o serviço, este artigo o ajudará com isso. Encontramos uma solução alternativa para obter uma avaliação gratuita do Zeus, que discutiremos neste artigo adiante.

Sobre a Rede Zeus

Zeus é um serviço de streaming de vídeo baseado em assinatura com sede nos Estados Unidos. O serviço de streaming foi lançado no ano de 2018. Ao contrário de todos os gigantes como Netflix, Prime Video, Disney+ e outros, o Zeus Network não é muito popular. Sua biblioteca possui vários títulos como Ditsy, Ice Cream, Liquid Jay, The Lab Rats, Pretty Girls Lit e outros.

Lembre-se de que a maioria das avaliações gratuitas tem algumas limitações ou restrições; portanto, leia os termos e condições com atenção antes de se inscrever. Por exemplo, alguns testes podem estar disponíveis apenas para novos clientes ou podem exigir um cartão de crédito ou outras informações de pagamento para serem ativados.

Não há avaliação gratuita disponível para a rede Zeus. No entanto, você pode aplicar códigos promocionais e ofertas para obter uma avaliação gratuita do Zeus. Se você tiver um código promocional para uma avaliação gratuita, poderá se inscrever na rede Zeus seguindo as etapas abaixo:

Abra seu navegador e acesse o site da Zeus Network. Você pode fazê-lo, clicando neste ligação .

Na página inicial do Rede Zeus site, clique em Inscreva-se agora botão.

Você será solicitado a selecionar o plano primeiro.

Depois de selecionar o plano, role para baixo até o crie sua conta página.

Você terá que inserir o seu E-mail e Senha agora.

Se você deseja receber boletins informativos e atualizações de produtos, marque a caixa de seleção abaixo do crie sua conta seção, caso contrário, desmarque-a.

Debaixo de Detalhes do pagamento seção, digite os detalhes do seu cartão, ou seja, nome no cartão, número do cartão, mês e ano.

Depois disso, entre no Código promocional para o teste gratuito.

Depois de preencher todos os dados, clique no botão Iniciar assinatura botão.

Dispositivo compatível com Rede Zeus

A Rede Zeus é suportada por vários dispositivos, como-

Apple TV

Dispositivos iOS (iPhone e iPad)

Telefone e Tablet Android

Roku

TV Android

tv lg

TVSamsung

fogo tv

Chromecast

PC

Mac

Plano de Assinatura da Rede Zeus

Você pode escolher o plano mensal ou o plano anual da rede Zeus. Abaixo estão os planos oferecidos pela Zeus Network-

Por mês – US$ 5,99/mês

Anual- US$ 59,99/ano

Após o término do período de avaliação, você precisará decidir se deseja ou não continuar usando o serviço Zeus Network. Se o fizer, você precisará selecionar um plano de assinatura e fornecer informações de pagamento para continuar acessando o conteúdo. Se você não quiser continuar, basta cancelar sua assinatura antes do término do período de teste para evitar cobranças.

Palavras Finais

É assim que você pode se inscrever na avaliação gratuita do Zeus. Você precisa ter um código promocional para a avaliação gratuita ou alguns cupons de desconto, caso contrário, não poderá obter uma avaliação gratuita no Zeus. Se este artigo respondeu à sua consulta, informe-nos na seção de comentários abaixo.

perguntas frequentes

Você pode obter uma avaliação gratuita do Zeus?

A partir de agora, o Zeus não oferece oficialmente uma avaliação gratuita. No entanto, se você tiver códigos promocionais ou cupons de desconto, use-os para aproveitar a avaliação gratuita ou algumas ótimas ofertas com o plano de assinatura.

Quais dispositivos suportam o Zeus?

O Zeus é compatível com vários dispositivos, incluindo Apple TV, dispositivos iOS (iPhone e iPad), telefone e tablet Android, Roku, Android TV, LG TV, Samsung TV, Fire TV, Chromecast, PC e Mac.

Qual é o custo da assinatura anual da Rede Zeus?

O plano anual da rede Zeus custa US$ 59,99/ano. Há também um plano mensal que custa US$ 5,99/mês.

O aplicativo Zeus é gratuito?

Você pode baixar o aplicativo gratuitamente no seu dispositivo, mas precisa ter uma assinatura para transmitir o conteúdo.

LEIA TAMBÉM: