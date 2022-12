Como obter uma mira circular em Valorant 2023

Valorant ganhou popularidade em um período muito curto, tornando-se um dos títulos FPS mais populares para PC. Ao jogar um jogo de tiro, é importante ter um bom uso de armas. Quando se trata de tiroteio, é importante escolher a mira certa, pois isso ajudará você a mirar melhor.

A escolha da mira depende totalmente da preferência do usuário. Se você não sabe qual retículo escolher, você deve verificar manualmente os retículos e ver qual combina mais com você. O Valorant permite que você faça alterações em sua mira, importe-as e salve quantas miras quiser em seu perfil.

A mira circular é preferida por muitos jogadores, pois ajuda na mira. Se você deseja obter uma mira circular no Valorant, este artigo o ajudará. Neste artigo, discutiremos como você pode obtenha uma mira do Círculo no Valorant.

Obtenha a mira circular no Valorant

Existem diferentes tipos de mira no Valorant. Muitos optam por miras sofisticadas, enquanto outros preferem miras usadas por seus jogadores favoritos. A mira circular é adequada para jogadores (mesmo iniciantes), pois ajuda na precisão da mira. Se você deseja personalizar uma mira circular no Valorant, mas não consegue, siga as etapas abaixo:

Por código de importação

A primeira maneira de obter uma mira circular é importando o código. Você pode fazer isso seguindo as etapas abaixo –

Abra o Definições do seu Valorant.

Aqui, clique no Mira guia e, em seguida, no Em geral aba.

Clique no Importar botão ao lado do Perfil de mira opção.

Agora, cole o seguinte código na seção- 0;P;c;1;h;0;d;1;z;3;f;0;0t;3;0l;1;0o;1;0a;1;0f;0;1t;0;1l; 0;1o;0;1a;0;1f;0

Uma vez feito isso, isso fará com que sua mira seja circular. Depois de importar o código acima, você obterá uma mira circular, mas poderá personalizá-la posteriormente a partir do primário aba.

Por personalização manual

Se você não deseja importar o código de mira no Valorant, pode personalizá-lo manualmente. Para fazer isso, siga as etapas abaixo-

Abrir valorant e depois abra o seu Definições.

No Definições janela, clique no Mira guia e, em seguida, no primário aba.

Agora, defina as configurações para o seguinte- Contornos : Desligado ponto central : Desligado Mostrar Linhas Internas : Sobre Opacidade da linha interna : 1 Comprimento da Linha Interna : 1 Espessura da linha interna : 3 Deslocamento da Linha Interna : 3 Mostrar Linhas Externas : Desligado

Você pode escolher a cor da mira de acordo com sua preferência.

Depois de feito, salve as alterações e a mira será atualizada para uma mira circular.

Redefinir mira

Se você deseja redefinir sua mira, também tem a opção de fazer isso. Você pode seguir as etapas abaixo para redefinir sua mira para padrão-

Vá para o Definições no Valorant.

Dentro Definições Clique no Mira opção.

Debaixo de Mira, Clique no primário opção.

Aqui, clique no Redefinir mira para padrão botão.

Isso redefinirá sua mira para o padrão e todas as alterações feitas serão removidas.

Depois que a mira for redefinida, você poderá alterá-la e torná-la o que quiser.

Palavras Finais

As etapas acima irão ajudá-lo obtenha uma mira circular no Valorant. Você obterá a mira perfeita se todas as etapas forem seguidas corretamente. No entanto, se forem feitas alterações nas configurações mencionadas acima, o retículo pode diferir do que você esperava.

