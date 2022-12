Como pedir CARTÃO DE CRÉDITO DO INTER para conta PJ? Veja em um simples passo a passo como sua empresa pode ter um

Considerando todas as vantagens que oferece, aprenda com a matéria dessa sexta-feira (16) do Notícias Concursos você entenderá como solicitar cartão de crédito do Inter. Assim, terá a chance também de entender por que é uma boa opção para empresas.

Ao saber como solicitar cartão de crédito do Inter, você saberá também quais são as vantagens oferecidas por esse produto financeiro. Ademais, terá a indicação de todos os canais de comunicação para não perder nenhum meio de esclarecimento de dúvidas.

Benefícios do cartão Inter

Alguns dos benefícios do cartão da conta digital PJ da instituição são:

Isenção de 100% de taxas e anuidades;

Duas operações – crédito e débito;

Também tem a possibilidade de sourcing internacional.

Como solicitar cartão de crédito do Inter

Os pedidos podem ser feitos através de alguns dos números de telefone disponibilizados para tal ação:

3003 4070 – Capital e região metropolitana;

0800 940 0007 – Outra localidade.

App do banco

O Banco Inter também possui um aplicativo próprio, que oferece serviço de chat. Assim, você pode solicitar o cartão de crédito PJ. A plataforma digital pode ser baixada para os sistemas iOS e Android.

Após o download, basta:

Clicar em “abrir uma conta digital gratuitamente”;

Digitar nome completo;

Digitar data de nascimento;

Colocar o estado civil;

Colocar o telefone;

E-mail.

Após concordar com os termos da licença, basta salvar as informações.

Site oficial do banco

Uma opção muito prática para fazer um pedido de cartão é através de um site oficial. Então, basta acessar o navegador pela página web, sem necessidade de baixar nenhum programa. Através deste link, o interessado deve clicar em “abrir a sua conta” e preencher os campos obrigatórios, tal como citamos acima. Após concordar com os termos, basta salvar as informações.

Todas as empresas podem solicitar o cartão de crédito do Banco Inter?

Sim, todas as empresas podem se inscrever para ter o produto financeiro. No entanto, além de ter uma conta no Inter, a agência costuma aprovar empresas que estão no mercado há mais de um ano. Vale ressaltar que, se um pedido não for aprovado, você só poderá preencher novo formulário após três meses da rejeição. Portanto, não tem como solicitar cartão de crédito do Inter em menos tempo que isso.