Se você quer saber como preparar a casa para receber visitas de fim de ano, então está no lugar certo. O fim de ano chegou e com ele vem as férias, festas e encontros de família. Dessa maneira, muitos parentes e amigos se reúnem para comemorar o natal e o réveillon. Portanto, é comum que haja maior fluxo de visitas neste período do ano.

Pensando nisso, hoje nós viemos trazer dicas para que você prepare seu lar para as festas e visitas. Além disso, ainda vamos passar algumas dicas de como abastecer a despensa para essa época do ano.

Por isso, se você ficou interessado e quer saber mais sobre esse assunto, não deixe de ler até o final para se surpreender com a facilidade das nossas dicas e truques.

Como preparar a casa para receber visitas de fim de ano?

Com a chegada do fim de ano e das festas de natal e de réveillon, muitas pessoas se reúnem na casa de familiares e amigos para festejar e comemorar. No entanto, se a casa escolhida para essa comemoração for a sua, é preciso se preparar para evitar surpresas desagradáveis e imprevistos.

Por isso, nós separamos algumas dicas incríveis para te passar. Assim, esperamos ajudar você com essa missão de preparar sua casa para as visitas de final de ano. Desse modo, tanto você quanto seus amigos e familiares poderão ter momentos agradáveis e tranquilos enquanto estiverem reunidos. Confira:

Faça uma faxina geral

O primeiro passo não poderia ser outro senão a faxina, não é verdade? Portanto, antes de iniciar os preparativos para as festas, a decoração e a ceia, faça uma faxina geral.

Limpe tudo: do chão ao teto, lave as cortinas, as roupas de cama, as toalhas de mesa e de copa. Enfim, deixe tudo limpo e cheiroso.

Fazer uma faxina geral na casa garantirá que ela se mantenha limpa e organizada por mais tempo. E isso, mesmo com o caos que as visitas podem causar, dependendo do período de estadia.

Além disso, ao fazer essa higienização mais profunda, você pode fazer um levantamento preciso sobre as coisas que você precisa comprar para as festividades de final de ano e para acomodar bem as visitas.

Faça uma lista de tudo o que precisa fazer antes, durante e depois da chegada das visitas

O segundo passo para preparar a casa para as visitas de final de ano é elaborar um cronograma. Ou seja, faça uma lista de tarefas que você precisa cumprir. Confira algumas sugestões a seguir:

Como ir ao supermercado;

Ir à feira;

Preparar o cardápio da ceia da virada;

Fazer as decorações;

Trocar os lençóis das camas de hóspedes.

Portanto, note tudo o que você precisa fazer antes, durante e depois da chegada das visitas. Assim, não correrá o risco de esquecer de realizar algo importante e não precisará ficar pensando nas tarefas o tempo todo.

Faça essa lista em 3 lacunas e siga-as à risca para evitar situações desagradáveis.

Abasteça a despensa para receber visitas de fim de ano

Outra parte importante da tarefa de se preparar para receber as visitas, é abastecer a despensa.

Faça cardápios para todos os dias em que suas visitas ficarão em sua casa, considerando, o número de pessoas e todas as refeições do dia. Assim, com as refeições de cada dia premeditadas, você saberá exatamente o que precisa comprar no supermercado e na feira para passar todos os dias.

Além disso, não precisará perder tempo pensando no que fazer em todas as refeições. Consequentemente, terá mais tempo para se divertir e aproveitar a companhia de suas visitas.

Prepare-se para possíveis imprevistos

A última, e não menos importante, dica que temos para passar para você é sempre ter uma carta na manga para possíveis eventualidades e imprevistos.

Por exemplo, abasteça a caixinha de remédios para o caso de alguém passar mal. Além disso, compre sempre um pouco a mais de alimentos quando for ao supermercado e deixe alguns recursos guardados para esses fins.

Lembre-se, mesmo com os preparativos em dia, todos estamos suscetíveis a erros e imprevistos. Por isso, é importante ficar preparado para evitar dores de cabeça.

Agora que você já sabe como preparar a casa para receber visitas de fim de ano, é só colocar nossas dicas em prática para ter festas tranquilas. Desse modo, será mais simples aproveitar ao máximo a companhia de seus familiares e amigos. Feliz 2023.