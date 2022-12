Como receber o Kit Antena Digital do governo?

Atualmente, o Governo Federal está disponibilizando uma nova forma de obter um Kit Antena Digital gratuito. O kit está sendo liberado por meio de um novo programa social está sendo disponibilizado com a finalidade de melhorar o acesso da população à tecnologia.

A operação do serviço digital melhorou ainda mais após a liberação do 5G no país, visto que a nova tecnologia promoveu uma melhoria nos canais de televisão dos cadastrados do programa. Dessa forma, os cidadãos que têm o acesso à TV aberta com antena parabólica, poderão substituí-la por essa nova tecnologia.

A expectativa é que a qualidade de imagens e sons em canais abertos seja ainda maior, sem passar por nenhuma interferência. O programa, que tem o apoio do Governo Federal e Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), recebe o nome de “Siga Antenado”.

Ainda, é importante salientar que, para receber o Kit Antena Digital, o cidadão deve ser inscrito no CadÚnico do Governo Federal, além de ter uso da antena parabólica convencional. De acordo com informações oficiais, é por meio dela que o sinal dos canais abertos tem transmissão via satélite.

O Governo também informou que a instalação do Kit Antena Digital será gratuita. No entanto, caso a moradia do cidadão já utilize uma antena digital, no formato “espinha de peixe”, não será necessário efetuar a troca.

Como solicitar o Kit TV Digital

Os interessados podem fazer a solicitação do Kit Antena Digital de forma simples pelos interessados. Para isso, será necessário efetuar um pedido por meio da central de atendimento da Anatel, pelo número 0800-729-2404. Além disso, caso prefira, você pode solicitar o equipamento pela internet, no site do programa Siga Antenado.

No momento que estiver acessando o site, será necessário seguir os seguintes passos:

Em primeiro lugar, acessar o menu (no canto superior esquerdo da tela);

Ademais, clique na opção “Programa de distribuição de kits gratuitos”;

Após isso, é necessário clicar em “Agende aqui”;

Na nova página, será preciso selecionar a identificação, que pode ser feita por meio do CPF ou Número de Identificação Social (NIS).

Após informações de identificação pessoal, o interessado deverá responder o questionário, e então definir o dia e o horário para instalação do kit. Nesse caso, um técnico especializado deve comparecer para verificar se um novo aparelho é necessário ou não.

Como fazer a inscrição no CadÚnico?

A inscrição deve ser realizado de forma presencial, nos Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou em postos de atendimento do Cadastro Único. O atendente realiza uma entrevista com o responsável familiar, que deverá apresentar alguns documentos que comprove sua condição.

Vale ressaltar que o responsável pela família deve ter no mínimo 16 anos, possuir CPF ou título de eleitor e ser, preferencialmente, mulher. Neste sentido, será necessário estar com o seu CPF ou título de eleitor em mãos e ceder pelo menos um dos documentos citados abaixo de cada membro da família:

Certidão de Nascimento;

Certidão de Casamento;

CPF ;

; Carteira de Identidade – RG;

Carteira de Trabalho;

Título de Eleitor;

Registro Administrativo de Nascimento Indígena (RANI) – somente se a pessoa for indígena.